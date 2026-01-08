Un suporter din Congo, vedetă la Cupa Africii: a stat nemișcat pe parcursul meciurilor. De ce a cedat la ultima partidă și cum l-a umilit un fotbalist

Un suporter al selecționatei RD Congo a ajuns vedetă la Cupa Africii pe Națiuni după ce, în timpul meciurilor disputate de echipa sa favorită, a stat nemișcat. El spune că face acest lucru încă din 2013, dar abia acum, la competiția din Maroc, a fost remarcat de jurnaliștii acreditați, devenind faimos.

În faza grupelor la CAN 2026, Michel Kuka Mboladinga a stat nemișcat, în picioare, cu o mână ridicată spre cer, cât timp țara sa a disputat cele trei meciuri.

„Fizic, e greu!”

Bărbatul susține că a vrut să-i aducă un omagiu lui Patrice Lumumba, fost prim-ministru al RD Congo, după câștigarea independenței față de Belgia, la capătul unui război teribil dus de națiunea africană. Lumumba a stat în funcția de premier doar câteva luni, din septembrie 1960 până în ianuarie 1961, fiind asasinat.

„Fizic, e greu, dar și mental! Fac asta pentru a da putere echipei, pentru a da energie jucătorilor.

Nici măcar nu pot ieși din cameră când sunt la hotel din cauza freneziei de afară. Este copleșitor. Abia pot merge pe stradă. Toată lumea îmi cere fotografii, interviuri, videoclipuri. Uneori mă face să mă simt bine; este o sursă de mândrie pentru mine. Asta transmite un mesaj, proiectează și o imagine a țării noastre oriunde merg în Maroc”, a povestit Michel Kuka Mboladinga pentru RMC Sport.

🇩🇿🇨🇩 En larmes après l’élimination de la RD Congo par l’Algérie en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations, Michel Kuka Mboladinga, dit Lumumba, a eu droit à une belle attention de la fédération algériennehttps://t.co/FJb51gE6KA — RMC Sport (@RMCsport) January 7, 2026

În total, pe durata CAN 2026, suporterul din Congo a stat nemișcat timp de 438 de minute (mai bine 7 ore), pe parcursul partidelor.

Cine l-a umilit

La ultima partidă disputată de RD Congo, care a fost eliminată în optimile de finală, în prelungiri, de Algeria, cel poreclit „Lumumba” a cedat. În minutul 119, algerienii au înscris golul calificării, iar fanul congolezilor a cedat, mișcându-se pentru a-și șterge lacrimile care-i curgeau pe obraji.

Finalul partidei respective a adus și un moment neplăcut. Fotbalistul algerian Mohammed Amoura s-a dus glonț în fața peluzei unde a stat ca o stană de piatră fanul congolez și i-a imitat gestul, apoi s-a trântit la pământ. Pentru gestul său, atacantul lui Wolfsburg a fost aspru criticat atât în presă, cât și în mediul online.

Rezultate în optimile de finală la Cupa Africii pe Națiuni:

Coasta de Fildeș – Burkina Faso 3-0

Algeria – RD Congo 0-0, 1-0 după prelungiri

Nigeria – Mozambic 4-0

Egipt – Benin 1-1, 3-1 după prelungiri

Africa de Sud – Camerun 1-2

Maroc – Tanzania 1-0

Mali – Tunisia 1-1, 2-1 după prelungiri

Senegal – Sudan 3-1

Programul sferturilor de finală:

Mali – Senegal

Camerun – Maroc

Algeria – Nigeria

Egipt – Costa de Fildeș

