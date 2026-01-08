Prima pagină » Știri externe » JD Vance, reacție dură după ce o femeie a fost împușcată mortal de agenți de imigrare la Minneapolis: „O tragedie provocată de ea însăși”

JD Vance, reacție dură după ce o femeie a fost împușcată mortal de agenți de imigrare la Minneapolis: „O tragedie provocată de ea însăși”

Mihai Tănase
08 ian. 2026, 11:08, Știri externe
Foto: X/ @houtan_esq - Captură foto

Vicepreședintele SUA JD Vance a declarat că moartea femeii împușcate de agenți ai imigrației federale la Minneapolis reprezintă „o tragedie provocată de ea însăși”. Incidentul a generat tensiuni majore în oraș, iar autoritățile au decis închiderea școlilor publice din Minneapolis pentru restul săptămânii, invocând motive de siguranță.

Moartea lui Renee Nicole Good, împușcată mortal în timpul unei operațiuni a agenților federali pentru imigrație, a stârnit reacții puternice de indignare atât la nivel politic, cât și public.

„Puteţi accepta că moartea acestei femei este o tragedie, recunoscând în acelaşi timp că este o tragedie provocată de ea însăşi”, a scris vicepreședintele JD Vance pe X.

În același mesaj, JD Vance și-a exprimat susținerea fermă față de agenții de imigrație.

„Vreau ca fiecare ofiţer ICE să ştie că preşedintele, vicepreşedintele şi întreaga administraţie îi susţin”, a adăugat JD Vance, scrie Nbcnews.com.

Agenții implicați aparțin ICE, autoritatea federală responsabilă de aplicarea legilor privind imigrația.

Pe fondul controversei, fostul vicepreședinte Mike Pence a declarat pentru CNN că este necesar „mai mult sprijin din partea oficialilor locali și statali pentru agenții de imigrații care fac o muncă foarte grea”. El a adăugat că acest caz ar trebui privit și ca un avertisment: „o poveste despre prevenţie, care să arate că oamenii nu ar trebui, aşa cum sugerează rapoartele în acest caz, să hărţuiască ofiţerii ICE”.

Școlile publice din Minneapolis, închise din motive de siguranță

În contextul tensiunilor generate de incident, Minneapolis Public Schools au anunțat suspendarea cursurilor pentru joi și vineri.

„Din motive de precauţie, joi, 8 ianuarie, şi vineri, 9 ianuarie, nu se vor ţine cursuri din cauza problemelor de siguranţă legate de incidentele de astăzi din oraş”, se arată într-un comunicat oficial.

De asemenea, toate activitățile extrașcolare, competițiile sportive și cursurile educaționale comunitare sponsorizate de școli au fost anulate. Potrivit administrației școlare, cursurile urmează să fie reluate luni, 12 ianuarie.

Incidentul a avut loc miercuri, în timpul unei operațiuni federale desfășurate la Minneapolis. Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a transmis că agentul ICE a acționat în „legitimă apărare”, explicație contestată public de primarul democrat al orașului, potrivit relatărilor AFP și Reuters.

