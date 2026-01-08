Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Paris: Coaliția de Voință e de fapt Coaliția celor care se întâlnesc ca să se afle în treabă

Ion Cristoiu: Paris: Coaliția de Voință e de fapt Coaliția celor care se întâlnesc ca să se afle în treabă

08 ian. 2026, 11:24, Pastila lui Cristoiu

În cea mai recentă pastilă a sa, Ion Cristoiu a vorbit despre Coaliția de Voință de la Paris. La reuniune a fost dezbătută propunerea de desfășurare a unei forțe de menținere a păcii în Ucraina, cu un posibil sprijin logistic și de informații din partea Statelor Unite.

„Pe șase ianuarie la Paris a avut loc reuniunea Coaliției pentru Voință, așa se intitulează, o reuniune la care au participat 35 de șefi de star și de guvern din Europa la invitația lui Emmanuel Macron. S -au semnat și două declarații. Una a tuturor participanților și alta a doar trei dintre participanți și anume președintele Ucrainei, premierul Angliei și președintelor Franței. Coaliția pentru Voință e rezultatul unei inițiative a lui Emmanuel Macron și are drept scop semnalarea voinței, multor state din Europa de a sprijini Ucraina în războiul dus cu Federația Rusă. Potrivit declarațiilor oficiale și comunicatului documentului final, cei reuniți la Paris s-au angajat, că vor participa sau vor sprijini la asigurarea condițiilor de securitate pentru Ucraina în eventualitatea încheierii unui acord de pace. Un asemenea eveniment atâția șefii de stat și de guvernă, la un moment dat pe vremea Imperiului Austro-Hungar, spunea la Viena prințese ca gunoiul. Erau multe prințese, cam așa ceva, sigur.

Fiind respectoși în continuare cu liderii europeni, putem spune că la Paris au fost șefi de stat ca un gunoi. Și sigur am vrut să vedem ce a scris presa lumii, presa europeană și presa românească despre acest măreț eveniment, despre participarea României, presa românească s-a mulțumit să relateze un eveniment unic din viața internațională și anume șeful statului român, președintele Nicușor Dan, a fost capturat de fulgi la Paris. Ăsta capturat de fulgi este titlul unui comentariu semnat de Cornel Nistorescu. Vede că e din școala, din academia de presă, în cotidianul de Hunedoara, unde el are un…ține editorialul așa înființat acest site. Și mi-a plăcut captura de fulgi. Au fost acolo jurnaliști români, l-au însoțit în avionul ala cu Elise Spartan, dar ei n-au scris decât și-au făcut poze cum Nicușor Dan ședea lângă avion și ne spunea că nu poate să plece avionul și îl capturaseră fulgi”, a spus Ion Cristoiu.

„Această coaliție o putem denumi Coaliția celor care se întâlnesc ca să se afle în treabă”

„Restul presei europene nu s-a sinchisit. De ce? Pentru că această coaliție o putem denumi Coaliția celor care se întâlnesc ca să se afle în treabă. Uitați acum, deci nu s-a semnat niciun acord de pace. Acest acord de pace dintre Federația Rusă și Ucraina depinde fundamental de America. În aceste condiții să te reunești la Paris cu atâta gălăgie ca să stabilești ce trupe vei trimite după semnarea acordului de pace pentru ca acești militari să garanteze Ucrainei suveranitatea, deci nu integritatea teritorială, deci se pleacă de la premisa că după ce se încheia acordul, rușii, poate îi apucă așa dracii după o lună, două și pornesc din un nou atac împotriva Ucrainei și de data aceasta cuceresc Kievul, apoi Londra, apoi și ca să nu se întâmple asta, s-a propus ca acolo să fie niște, nu știu, 10, 20 de mii, 30 de mii de soldați despre care nu se știe care vor fi francezi, englezi, oricum români nu vor fi.

Este o prostie, este o inițiativă fantezistă, dar venită din partea europenilor pentru a arăta că în acest proces de pace ei nu sunt excluși. De fapt, practic, Europa…este exclusă de la tot ce se întâmplă măreț sau important pe planetă, inclusiv răpirea președintelui Maduro. Deci asta a fost…Noi am reținut că am avut totuși un eveniment cu un președinte capturat de fulgi, iar coaliția, ca de obicei, s-a întâlnit…Cum să zic? S-a reunit ca să se întâlnească”, a mai spus jurnalistul.

