🚨 România, traversată de un ciclon care a adus ninsori în toată țara. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul

12:37 Drumurile pe care ninge viscolit în România. Se acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant În majoritatea zonelor țării ninge viscolit. În acest context, autoritățile acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant. În mai multe localități din județele Olt și Mehedinți, peisajul este de iarnă autentică. Pe DN64, DN56B și DN56C se circulă cu dificultate. Șoferii sunt îndemnați să fie foarte atenți, să adapteze viteza, să evite manevrele neasigurate și să păstreze o distanță sigură între mașini.

Meteorologii avertizează că va ninge în majoritatea zonelor țării. Totodată, vântul va bate și cu rafale de până la 120 de km/h la altitudini de peste 1.700 de metri. România a fost traversată de un ciclon mediteranean și, astfel, asistăm la un proces de răcire. Temperaturile ajung și la -15 grade.

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări cod portocaliu și cod galben de ninsori și vânt puternic pentru majoritatea zonelor țării.

„România a fost traversată de un ciclon mediteranean care în următoarele ore și în noaptea de joi spre vineri se va deplasa către Ucraina, așa încât mai așteptăm precipitații mai ales pe parcursul zilei de joi, în mare parte din țară, dar mai ales pe centrul, estul și sud-estul țării.

Precipitații mai ales sub formă de ninsoare, ce vor mai depune un strat de zăpadă, în general de 3-10 cm, însă elementul principal din această perioadă este vântul. Administrația Națională de Meteorologie a emis cod portocaliu pentru viscol puternic în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură.

De asemenea, cod portocaliu pentru sudul, vestul Olteniei și sud-vestul Munteni, iar pentru județe din Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea cod galben pentru ninsori, dar și intensificări temporar ale vântului. Încă mai bate vântul în mare parte din țară, dar mai ales în Carpații Meridionali.

Asistăm la un proces de răcire, așa încât pe partea intracarpatică a țării, pe vest, centru și nord-vest, vorbim de o vreme geroasă, temperaturi între -15 și -10 grade, iar aici, în partea de sud, inclusiv în Capitală, așteptăm -6, -7 grade. Mai ninge temporar pe parcursul zilei în București, însă ninsoarea va fi slabă, dar ca și în alte zone, așteptăm ca vântul să devină mai intens„, au precizat meteorologii ANM pentru Gândul.

Meteorologii au emis o atenționare cod portocaliu de vânt puternic pentru județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, dar și pentru Carpații Meridionali și sudul Carpaților Orientali, valabilă până la ora 23:00.

„În județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman vor fi intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 70-90 km/h.

În Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1.700 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafele de peste 85-120 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 metri”, potrivit ANM.

Totodată, o atenționare cod galben de vânt și ninsoare pentru sudul, centrul și estul Transilvaniei, nordul și centrul Moldovei, centrul și sud-estul Munteniei, local Dobrogea, Carpații Meridionali și Orientali, este valabilă tot până la ora 23:00.

„În sudul, centrul și estul Transilvaniei, în nordul și centrul Moldovei, în centrul și sud-estul Munteniei și mai ales după-amiaza și seara local în Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și Orientali temporar va ninge viscolit și viziblitatea va scădea sub 100 metri. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor depăși 70-85 km/h. Se va depune strat de zăpadă în general de 5-15 cm”, conform ANM.

Până mâine, 9 ianuarie, ora 10:00, este valabilă o atenționare cod portocaliu de viscol.

„În Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor depăși 70-85 km/h, viscolind zăpada, iar vizibilitatea se va menține sub 100 m”, transmite ANM.

În același interval de timp este valabilă și o atenționare cod galben de ninsoare și vânt.

„În Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1.700 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafele de peste 85-120 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

În vestul și sudul Olteniei, în sudul Munteniei și al Dobrogei, precum și în nordul și estul Moldovei vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h”, potrivit meteorologilor.

O atenționare cod galben de ger este valabilă până mâine, 9 ianuarie, ora 10:00, pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte.

„În noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte vor fi temperaturi minime deosebit de scăzute și ger, astfel că acestea se vor situa în general între -15 și -10 grade”, transmite ANM.

