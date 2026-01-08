Prima pagină » Știri externe » Hackerii chinezi au accesat sistemele de e-mail ale Congresului SUA. Ce este operațiunea Salt Typhoon prin care China poate spiona orice american

Hackerii chinezi au accesat sistemele de e-mail ale Congresului SUA. Ce este operațiunea Salt Typhoon prin care China poate spiona orice american

China a spart e-mailurile folosite de membrii personalului unor comisii puternice din Camera Reprezentanților din SUA, ca parte a unei campanii de spionaj cibernetic cunoscută sub numele de Salt Typhoon, a relatat miercuri Financial Times. Atacurile au fost detectate în luna decembrie, însă vestea atacului cibernetic al chinezilor a fost făcută public tocmai acum.

China are posibilitatea de a spiona orice american

Serviciile secrete chineze au accesat sistemele de e-mail folosite de unii membri ai comisiei pentru China din Camera Reprezentanților, precum și de asistenții din comisia pentru afaceri externe, comisia pentru informații și comisia pentru forțe armate, potrivit unor persoane familiarizate cu atacul.

Atacurile sunt cel mai recent element al unei campanii cibernetice în curs de desfășurare împotriva rețelelor de comunicații din SUA realizate de către Ministerul Securității Statului, serviciul de informații al Chinei. Prin operațiunea Salt Typhoon, care funcționează de câțiva ani, chinezii interceptează apeluri telefonice, mesaje text și mesaje vocale necriptate realizate de americani și, în unele cazuri, permite și accesul la conturile de e-mail.

SUA, vulnerabilă în fața atacurilor cibernetice ale Chinei

„Salt Typhoon a interceptat și apelurile unor înalți oficiali americani în ultimii doi ani”, au declarant pentru FT persoane familiarizate cu campania de spionaj a Chinei.

Mark Warner, cel mai important democrat din comisia de informații a Senatului, a declarat în decembrie că este „derutant” faptul că nu se acordă mai multă atenție operațiunii Salt Typhoon realizată de China.

Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate națională al fostului președinte Joe Biden, a declarat pentru Financial Times anul trecut, după ce a părăsit Casa Albă, că firmele de telecomunicații din SUA sunt „extrem de vulnerabile” în fața operațiunii Salt Typhoon. Campania chinezilor este una din numeroasele eforturi de spionaj cibernetic ale serviciilor secrete chineze și ale armatei, care vizează în principal infrastructura Statelor Unite.

În 2024, FBI și alte agenții americane au declarat că un grup de hackeri sponsorizat de statul chinez, supranumit Volt Typhoon, a penetrat sistemele energetice, de transport și de comunicații ale SUA în moduri care ar fi ajutat China în cazul unui conflict cu America.

China neagă acuzațiile

Ambasada Chinei în SUA a negat acuzațiile de spionaj care I se aduc. Liu Pengyu, purtătorul de cuvânt al ambasadei, a declarat: „Ne opunem ferm speculațiilor și acuzațiilor nefondate din partea SUA, folosirii securității cibernetice pentru a denigra și calomnia China și răspândirii tot felul de dezinformări despre așa-numitele amenințări cibernetice chineze.”

