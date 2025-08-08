Prima pagină » Actualitate » Schema la care a apelat o româncă de 20 de ani din Italia pentru a jefui bătrâni. Ce au descoperit anchetatorii

Schema la care a apelat o româncă de 20 de ani din Italia pentru a jefui bătrâni. Ce au descoperit anchetatorii

08 aug. 2025, 12:38, Actualitate
Schema la care a apelat o româncă de 20 de ani din Italia pentru a jefui bătrâni. Ce au descoperit anchetatorii
Schema la care a apelat o româncă de 20 de ani din Italia pentru a jefui bătrâni / foto: Shutterstock

O româncă în vârstă de 20 de ani din Italia a apelat la o schemă pentru a jefui bătrâni. Anchetatorii au rămas șocați în momentul în care au descoperit metoda folosită de tânără, pentru comiterea jafurilor. Pe 18 iulie, persoana suspectă și încă un complice au fost opriți într-o gară de poliție.

O tânără în vârstă de 20 de ani, de origine română, a fost oprită de polițiști, într-o gară din Geneva, în timp ce se afla în prezența unei prietene. Ambele persoane sunt bănuite că au colaborat pentru comiterea jafurilor asupra unor bătrâni. Asupra lor au fost găsite mai multe seringi.

Schema la care a apelat o româncă de 20 de ani din Italia pentru a jefui bătrâni

Datele indică faptul că persoanele în cauză ar fi utilizat o metodă șocantă prin care jefuiau mai multe persoane, în Italia. Anchetatorii au descoperit că românca folosea un drog asupra victimelor, apoi le fura bunurile. Drogul era injectat cu seringa, iar substanța utilizată era zolpidem (medicament hipnotic ce declanșa efecte sedative).

În ziua în care românca de 20 de ani și prietena ei, despre care se crede că este complice, au fost oprite de poliție, un bărbat în vârstă ajungea la spital. A ajuns în mâinile medicilor, acuzând stări de rău. Bărbatul a povestit cadrelor medicale că a fost jefuit de o tânără. Inițial, îl abordase în gară, cerându-i un ajutor financiar. Apoi, bătrânul a primit-o în casă. La scurt timp, o altă persoană de sex masculin, înaintată în vârstă, a ajuns la spital, acuzând simptome similare, relatează Antena3.ro.

Practic, românca de 20 de ani le injecta drogul cu efect sedativ, pentru ca victimele să își piardă capacitatea de reacție. Apoi, românca le fura bunurile si banii. Oamenii legii din Italia desfășoară o anchetă amplă.

Autorul recomandă:

Sfârșit tragic pentru un român în Italia. Ivan a murit în mare, sub ochii prietenilor: „Ajutor, mă simt rău!”

Imagini apocaliptice în Italia. O plajă plină de turiști a fost lovită de o TORNADĂ

S-a întors roata! Un român a fost tâlhărit de o italiancă în Italia. Ce i-a făcut după ce i-a furat 400 de euro

Cum au păcălit un bărbat și o femeie mai mulți pensionari să le ofere sume mari de bani. Infractorii au fost prinși de Poliție

Sursă foto: Shutterstock (caracter ilustrativ)

Citește și

ACTUALITATE Alexandra, o româncă de 29 de ani, a murit într-un cumplit accident, pe „șoseaua blestemată” din Italia
13:15
Alexandra, o româncă de 29 de ani, a murit într-un cumplit accident, pe „șoseaua blestemată” din Italia
VIDEO Două femei, care s-ar fi ocupat cu „VRĂJITORIA”, au obținut peste 30.000 de euro de la o victimă. Suspectele, reținute pentru înșelăciune
12:53
Două femei, care s-ar fi ocupat cu „VRĂJITORIA”, au obținut peste 30.000 de euro de la o victimă. Suspectele, reținute pentru înșelăciune
EXCLUSIV CONTROVERSA Cărții de condoleanțe pentru Ion Iliescu, din ambasade / MAE: E o falsă știre
12:46
CONTROVERSA Cărții de condoleanțe pentru Ion Iliescu, din ambasade / MAE: E o falsă știre
EXCLUSIV Ziarista filată de SRI la „Terasa Anda” reacționează la 30 de ani după SCANDALUL “Iliescu-KGB” /„Istoria îl va judeca”
12:45
Ziarista filată de SRI la „Terasa Anda” reacționează la 30 de ani după SCANDALUL “Iliescu-KGB” /„Istoria îl va judeca”
GUVERN Legea pensiilor private, amânată de Guvernul lui Ilie Bolojan pentru săptămâna viitoare
12:20
Legea pensiilor private, amânată de Guvernul lui Ilie Bolojan pentru săptămâna viitoare
ACTUALITATE Cele 6 plaje românești care au primit eticheta „Steagul Albastru”. Sunt cunoscute pentru regulile stricte de curățenie și serviciile turistice
11:49
Cele 6 plaje românești care au primit eticheta „Steagul Albastru”. Sunt cunoscute pentru regulile stricte de curățenie și serviciile turistice
Mediafax
Prognoza METEO pe patru săptămâni: temperaturi mai ridicate și ploi puține în vest
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
Liderii PSD se întâlnesc pentru a decide continuarea sau ieșirea de la guvernare
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Filmul tragediei din Sibiu, unde tatăl şi fiul de 9 ani au murit electrocutaţi. Cum s-a produs nenorocirea
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
Șoferii rămân fără permis auto. Sunt ”executați silit” de către stat. Nu va fi înapoiat dacă nu se achită banii
Evz.ro
George Simion, promovat de rețeaua „Șor” în Republica Moldova. Poliția a ridicat arme, bani în urma a 78 de percheziții
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
UNTOLD X. Cât te costă o porție de mâncare la ediția aniversară a celebrului festival? Iată prețurile la care trebuie să te aștepți
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Cartofii pot crește riscul de diabet, dar depinde cum îi gătești