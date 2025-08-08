Schema la care a apelat o româncă de 20 de ani din Italia pentru a jefui bătrâni. Ce au descoperit anchetatorii

O româncă în vârstă de 20 de ani din Italia a apelat la o schemă pentru a jefui bătrâni. Anchetatorii au rămas șocați în momentul în care au descoperit metoda folosită de tânără, pentru comiterea jafurilor. Pe 18 iulie, persoana suspectă și încă un complice au fost opriți într-o gară de poliție.

O tânără în vârstă de 20 de ani, de origine română, a fost oprită de polițiști, într-o gară din Geneva, în timp ce se afla în prezența unei prietene. Ambele persoane sunt bănuite că au colaborat pentru comiterea jafurilor asupra unor bătrâni. Asupra lor au fost găsite mai multe seringi.

Datele indică faptul că persoanele în cauză ar fi utilizat o metodă șocantă prin care jefuiau mai multe persoane, în Italia. Anchetatorii au descoperit că românca folosea un drog asupra victimelor, apoi le fura bunurile. Drogul era injectat cu seringa, iar substanța utilizată era zolpidem (medicament hipnotic ce declanșa efecte sedative).

În ziua în care românca de 20 de ani și prietena ei, despre care se crede că este complice, au fost oprite de poliție, un bărbat în vârstă ajungea la spital. A ajuns în mâinile medicilor, acuzând stări de rău. Bărbatul a povestit cadrelor medicale că a fost jefuit de o tânără. Inițial, îl abordase în gară, cerându-i un ajutor financiar. Apoi, bătrânul a primit-o în casă. La scurt timp, o altă persoană de sex masculin, înaintată în vârstă, a ajuns la spital, acuzând simptome similare, relatează Antena3.ro.

Practic, românca de 20 de ani le injecta drogul cu efect sedativ, pentru ca victimele să își piardă capacitatea de reacție. Apoi, românca le fura bunurile si banii. Oamenii legii din Italia desfășoară o anchetă amplă.

