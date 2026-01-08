Noi mărturii revoltătoare în scandalul prefectului care a sărit peste rând la Urgențe. Ioana Făcăleață ar fi ridicat mâna la un agent de pază. Pe cine însoțea, de fapt, prefectul la spital

Ecourile scandalului provocat de prefectul judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Argeș, sunt departe de a fi stinse. Unele persoane aflate în acel moment la coadă sunt încă revoltate pentru lipsa de respect a reprezentantului Guvernului în teritoriu, care s-a băgat în faţă, deşi în acel timp medicii depuneau eforturi să resusciteze două persoane aflate în stare critică, povestesc martorii. Oamenii vor ca atitudinea sfidătoare a prefectului să nu treacă nesancţionată de către şefii ierarhici, mai ales că, susţin martorii, aceasta nu se afla acolo în interes de serviciu, ci în interes personal.

Gândul a fost contactat de unul dintre martorii aflaţi în acel moment la uşa unităţii medicale şi care a avut cu prefectul Ioana Făcăleaţă un schimb de replici acide, pentru că respectiva persoană i-a reproşat că a„sărit peste rând” și ar fi beneficiat de privilegiile funcției pe care o deține, în detrimentul celorlalți pacienți.

Prefectul județului Argeș ar fi însoțit, la rândul său, un alt pacient, dar Ioana Făcăleață – o apropiată a președintelui Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă – susține, în ciuda evidenței, că ea ar fi fost în control la spital, pentru a verifica întreaga situație, în urma unor sesizări primite de la cetățeni. Un polițist confirmă și el susținerile martorilor, iar PNL Argeș cere demisia imediată a prefectului.

Martorii spun că prefectul de Argeș se afla acolo cu un pacient, nu în control, le-a vorbit foarte urât şi a încercat să lovească un agent de pază

Sursele Gândul susţin că prefectul s-a aflat acolo în calitate de însoţitor al unui pacient, mama partenerului său, care o şi însoţea în acel moment.

Ar fi vorba despre patronul unei pensiuni din Vâlcea, originar din Piteşti, Andrei Vasile, care se şi vede pe filmare.

„Doamna a spus că a primit un telefon că nu-şi fac medicii datoria și a venit să vadă. Dânsa a chemat poliția. Au venit două echipaje de poliție, au venit băieții de la intervenție. În momentul în care a intrat, băiatul de la pază a întrebat-o cine e şi unde se duce. La care a spus: «Mă duc la mama şi nu te interesează cine sunt!» Şi-a ridicat mâna să dea în el. Vă daţi seama că băiatul acela n-o să spună, că apoi îl dă afară.

I s-a cerut să se legitimeze şi a spus că are legitimaţia în maşină. Au venit poliţiştii şi-au văzut-o cum vorbeşte cu lumea. Foarte urât vorbeşte. Doamnele doctor nu mai făceau faţă, că erau acele persoane care se zbăteau între viaţă şi moarte şi doi medici nu puteau să facă faţă la 100 de persoane. Era urgenţa full, nu puteau doi medici să facă faţă. Ea a venit cu pretextul să înjosească medicii că nu fac faţă. Când a fost luată la întrebări, că nu, că a venit în control. Când i-a sărit lumea în cap, au intrat înăuntru. Mai era un domn cu dumneaei. Am văzut-o pe targă când o ducea pe targă. Doamna cu care era. A venit cu un ton foarte urât. Atâta vreau să menţionez că nu a venit în control. Eu, personal am întrebat-o, ziceţi că aţi primit mesaj de la pacienţi că nu fac medicii faţă. Arătaţi-ne numărul care v-a dat mesaj! Că nu ştiu numărul. Îl aveţi pe telefon”, povesteşte, pentru Gândul, unul dintre oamenii care aşteptau la rând în noaptea dintre 5 spre 6 ianuarie, la Urgenţa Spitalului Judeţean Argeş.

„Un prefect NU poate merge singur «în control»”

În urma acestui incident, liberalii au cerut demisia prefectului de Argeş, Ioana Făcăleaţă. De asemenea, fostul prefect al PNL, Radu Perianu, a postat pe pagina sa de Facebook un punct de vedere în care relatează că un prefect nu poate face controale singur.