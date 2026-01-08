Prima pagină » Știri externe » Revoltă în SUA, după ce o femeie a fost împușcată mortal, în Minneapolis, de agenții ICE. Părinții victimei reacționează

12:22

Trump apără agentul ICE în cazul împușcăturilor din Minneapolis

Donald Trump a afirmat că victima e de vină pentru incident, pentru că aceasta ar fi încercat să „calce cu mașina” agentul federal.

Declarațiile au fost făcute în Biroul Oval, într-un interviu cu jurnaliști de la The New York Times, în contextul în care situația din Minneapolis devenise deja un subiect major de interes public.

„Nu vreau să văd pe nimeni împușcat. Dar nu vreau să văd nici oameni care țipă și încearcă să dea peste polițiști cu mașina”, a spus Trump, încă de la începutul discuției.

Întrebat asupra dovezilor care susțin concluzia sa, președintele a cerut unui consilier să redea pe laptop o înregistrare video a incidentului. Trump a descris situația drept „una violentă”, reluând versiunea autorităților federale potrivit căreia Renee Nicole Good ar fi încercat să lovească un agent ICE.

Schimbul de replici a arătat reflexul constant al lui Trump de a apăra ofensiva federală dură împotriva imigrației, chiar și în condițiile în care intervenția s-a soldat cu moartea unui cetățean american care protesta față de prezența ICE în Minneapolis.

Chiar și după ce jurnaliștii au subliniat că imaginile apărute pe rețelele sociale sunt neclare și nu arată explicit că un agent ar fi fost lovit de mașină, Trump și-a menținut poziția.

„S-a comportat îngrozitor”, a spus el, corectându-se apoi: „Nu a încercat să-l calce — l-a călcat”.

După ce a văzut imaginile în reluare, președintele a recunoscut caracterul tragic al scenei. „Este îngrozitor de privit. Urăsc să văd așa ceva”, a afirmat el, dar a evitat să răspundă direct dacă incidentul indică faptul că operațiunile ICE au mers prea departe. A preferat să dea vina pe politicile de imigrație ale administrației Biden.

12:19

Renee Good era mama a trei copii și se mutase recent în Minnesota, spune fostul soț

Născută în Colorado, Renee Nicole Macklin Good, în vârstă de 37 de ani, era mama a trei copii și se mutase recent în Minnesota, potrivit Associated Press.

Ea se descria pe rețelele de socializare ca „poetă, scriitoare, soție și mamă” și a împărtășit că în prezent „descoperă Minneapolis”.


Fostul soț al lui Good, care a cerut să nu fie numit din motive de siguranță a copiilor lor, a declarat pentru AP că ea tocmai își lăsase fiul de 6 ani la școală miercuri și se întorcea acasă cu actualul ei partener când au întâlnit un grup de agenți ICE pe o stradă înzăpezită din Minneapolis, unde se mutaseră anul trecut din Kansas City, Missouri.

La scurt timp după aceea, Good a fost împușcată mortal în mașina ei, în prezența partenerului ei.

Fostul soț a descris-o ca fiind o creștină devotată, care a participat la călătorii misionare pentru tineri în Irlanda de Nord, scrie AP. El a mai spus că îi plăcea să cânte și că a făcut parte dintr-un cor la liceu înainte de a studia canto la facultate.

Good, care a studiat scrierea creativă în timp ce se specializa în limba engleză la Universitatea Old Dominion din Virginia, a câștigat un premiu în 2020 pentru munca sa, potrivit unei postări pe Facebook. De asemenea, ea a găzduit un podcast împreună cu al doilea soț, Tim Macklin, care a murit în 2023, a spus AP.

Good avea o fiică și un fiu din prima căsătorie, care acum au 15 și 12 ani, a raportat AP. Fiul ei de 6 ani era din a doua căsătorie.

11:19

JD Vance: ”Moartea acestei femei e o tragedie provocată de ea însăşi”

Puteţi accepta că moartea acestei femei este o tragedie, recunoscând în acelaşi timp că este o tragedie provocată de ea însăşi”, a postat JD Vance pe X, miercuri seara.

Vance şi-a exprimat, de asemenea, sprijinul faţă de agenţii de imigrări: ”Vreau ca fiecare ofiţer ICE să ştie că preşedintele, vicepreşedintele şi întreaga administraţie îi susţin”.

Fostul vicepreşedinte Mike Pence a declarat pentru CNN că doreşte să vadă ”mai mult sprijin din partea oficialilor locali şi statali pentru agenţii de imigrări care fac o muncă foarte grea”.

”De asemenea, cred că ziua de astăzi ar trebui să fie o poveste despre prevenţie, care să arate că oamenii nu ar trebui, aşa cum sugerează rapoartele în acest caz, să hărţuiască ofiţerii ICE”, a spus el.

11:13

În imagini: Proteste în mai multe state după împușcăturile din Minneapolis

10:57

Renee Good era „o mamă care își iubea copiii”, spune o fostă vecină a victimei

O fostă vecină a lui Renee Nicole Good a descris-o pe femeia de 37 de ani ca fiind „o mamă care își iubea copiii” și a declarat pentru KCTV, afiliată CNN, că a fost șocată să afle de moartea ei.

„Nu este o extremistă”, a spus Rose. „Era doar o mamă care își iubea copiii și soțul.”

10:50

Părinții victimei reacționează: „Era o persoană minunată”

Tatăl victimei, Renee Good, a declarat pentru Washington Post că el și soția sa au fost informați miercuri dimineață despre moartea fiicei lor și încă încearcă să proceseze informația.

Mama victimei a povestit despre viața fiicei sale. A spus că Good și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Colorado, dar s-a mutat pentru scurt timp în Valley Falls, Kansas, pentru a locui cu părinții, după ce soțul ei, un veteran militar, a murit în urmă cu aproximativ trei ani, potrivit Washington Post.

„A avut o viață bună, dar grea”, a declarat Ganger pentru Washington Post. „Era o persoană minunată.”

Tim Ganger, tatăl vitreg, a adăugat că el și soția sa nu erau pregătiți să vorbească mai mult despre viața sau moartea lui Good, deoarece încă procesau ceea ce s-a întâmplat.

„Renee era una dintre cele mai bune persoane pe care le-am cunoscut vreodată”, a declarat mama ei pentru publicație.

„Era extrem de compasională. A avut grijă de oameni toată viața ei. Era iubitoare, iertătoare și afectuoasă. Era un om extraordinar.”

Un agent al Serviciului pentru Imigrare și Vamă al SUA (ICE) a împușcat mortal o femeie de 37 de ani în Minneapolis, miercuri, potrivit autorităților federale și locale. Incidentul a avut loc la mai puțin de 24 de ore după ce administrația Trump a anunțat declanșarea unei operațiuni de amploare împotriva imigrației în Minnesota.

Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Departamentului pentru Securitate Internă, Tricia McLaughlin, a declarat că agenții ICE s-au confruntat cu „protestatari” în timpul unei operațiuni țintite.

McLaughlin a acuzat victima că ar fi fost „una dintre aceste persoane violente” care „și-a transformat vehiculul într-o armă, încercând să dea peste agenții de ordine pentru a-i ucide”.

Autoritățile locale au ridicat însă semne de întrebare cu privire la circumstanțele împușcăturii. Într-o conferință de presă tensionată, organizată miercuri după-amiază, primarul din Minneapolis, Jacob Frey, a spus că ICE „încearcă să prezinte acest incident ca un act de autoapărare. După ce am văzut personal înregistrarea video, vreau să spun tuturor că asta este o prostie”.

„A fost un agent care a folosit puterea în mod iresponsabil, iar rezultatul a fost moartea unei persoane”, a adăugat el.

Revoltă în SUA, după ce o femeie a fost împușcată mortal, în Minneapolis, de agenții ICE. Primarul: „Ieșiți dracului de aici”. Trump reacționează

