🚨 Revoltă în SUA, după ce o femeie a fost împușcată mortal, în Minneapolis, de agenții ICE. Părinții victimei reacționează

12:22

Donald Trump a afirmat că victima e de vină pentru incident, pentru că aceasta ar fi încercat să „calce cu mașina” agentul federal.

Declarațiile au fost făcute în Biroul Oval, într-un interviu cu jurnaliști de la The New York Times, în contextul în care situația din Minneapolis devenise deja un subiect major de interes public.

„Nu vreau să văd pe nimeni împușcat. Dar nu vreau să văd nici oameni care țipă și încearcă să dea peste polițiști cu mașina”, a spus Trump, încă de la începutul discuției.

Întrebat asupra dovezilor care susțin concluzia sa, președintele a cerut unui consilier să redea pe laptop o înregistrare video a incidentului. Trump a descris situația drept „una violentă”, reluând versiunea autorităților federale potrivit căreia Renee Nicole Good ar fi încercat să lovească un agent ICE.

Schimbul de replici a arătat reflexul constant al lui Trump de a apăra ofensiva federală dură împotriva imigrației, chiar și în condițiile în care intervenția s-a soldat cu moartea unui cetățean american care protesta față de prezența ICE în Minneapolis.

Chiar și după ce jurnaliștii au subliniat că imaginile apărute pe rețelele sociale sunt neclare și nu arată explicit că un agent ar fi fost lovit de mașină, Trump și-a menținut poziția.

„S-a comportat îngrozitor”, a spus el, corectându-se apoi: „Nu a încercat să-l calce — l-a călcat”.

După ce a văzut imaginile în reluare, președintele a recunoscut caracterul tragic al scenei. „Este îngrozitor de privit. Urăsc să văd așa ceva”, a afirmat el, dar a evitat să răspundă direct dacă incidentul indică faptul că operațiunile ICE au mers prea departe. A preferat să dea vina pe politicile de imigrație ale administrației Biden.