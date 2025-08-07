Tragerile la LOTO de joi, 7 august 2025. Reportul la Loto 6/49 la categoria I este de peste 3,73 milioane de euro

Joi, 7 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 3 august, Loteria Română a acordat 25.496 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la LOTO, joi, 7 august 2025:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc :

Noroc Plus:

Super Noroc :

Ce premii sunt puse în joc

Astfel, La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 18,98 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,26 milioane de lei (peste 446.600 de euro).

La Joker, la categoria I, este un report în valoare de peste 27,52 milioane de lei (peste 5,42 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 1,32 milioane de lei (peste 260.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este un report în valoare de aproximativ 552.800 de lei (peste 108.800 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 145.800 de lei (peste 28.700 de euro).

