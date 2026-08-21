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Ce spune Traian Băsescu despre Legea Salarizării: „Îți bați capul degeaba”. România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR

Elena Popescu
Ce spune Traian Băsescu despre Legea Salarizării: „Îți bați capul degeaba”. România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR
Băsescu
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Fostul președinte al României, Traian Băsescu, consideră că discuțiile privind noua Lege a Salarizării au ajuns într-un punct în care adoptarea unei variante care să mulțumească atât angajații de la stat, cât și Comisia Europeană este dificilă. 

Traian Băsescu a declarat, într-o intervenție la B1TV, că Legea Salarizării este o reformă dificil de adoptat, atât pe plan național, cât și la nivel european.

”Spre exemplu, pe legea salarizării, atâta timp cât președintele a emis deja un punct de vedere, ca nu va promulga aceasta lege daca ea reprezintă scăderi de salarii. Deci asta a devenit clar pentru toată lumea. Că-ți bați capul degeaba să încerci să ajungi la un rezultat”, a spus Traian Băsescu joi, la B1TV.

Ce spune Băsescu despre reacția Comisiei Europene

Fostul președinte consideră că poziția exprimată în privința eventualelor reduceri salariale este cunoscută și la Bruxelles. În opinia sa, oficialii europeni urmăresc în primul rând dacă România va reuși să-și respecte angajamentele privind deficitul bugetar.

”Mai mult decât atât, această declarație este bine notată și la Bruxelles. Și nimeni nu-și mai face iluzii că va putea să iasă o lege care să corespundă exigențelor situației de deficit excesiv pe care România o are”, a mai afirmat Traian Băsescu.

România riscă să piardă 770 de milioane de euro

Adoptarea Legii Salarizării este prevăzută ca jalon în PNRR, iar respectarea termenului este esențială pentru accesarea fondurilor europene. Dacă legea nu va fi adoptată până la sfârșitul lunii august, România riscă să piardă 770 de milioane de euro.

Pentru Traian Băsescu, tocmai această contradicție face ca dezbaterea privind noua Lege a Salarizării să fie extrem de dificilă. Fostul președinte susține că, în condițiile actuale, este puțin probabil ca proiectul să poată răspunde simultan tuturor cerințelor politice, sociale și europene.

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