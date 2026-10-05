Fostul premier Marcel Ciolacu transmite un mesaj în ziua consultărilor de la Cotroceni: „Sper ca săptămâna aceasta să avem Guvern”

Fostul premier Marcel Ciolacu a venit cu o reacție la actuala criză politică, care durează de 153 de zile. Actualul președinte al Consiliului Județean Buzău acuză că în România există, în momentul de față, o „politică de gherilă”. De asemenea, fostul premier susține că liderul PSD, Sorin Grindeanu, este potrivit pentru funcția de premier, dar este sigur că nu va obține suficiente voturi. Nicușor Dan a chemat astăzi, 5 octombrie, partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări în vederea desemnării unei noi variante de premier.

Ciolacu acuză că în România se face o „politică de gherilă”

Marcel Ciolacu este de părere că blocajul politic durează deja de prea mult timp și speră că România va avea un Guvern cu drepturi depline săptămâna aceasta, cel târziu. Fostul premier acuză că, în acest moment, în România se practică o „politică de gherilă”.

„E un moment destul de dificil. Această criză s-a prelungit foarte mult. Am văzut că se face o politică de gherilă în România”, a declarat Marcel Ciolacu, conform Știri pe Surse.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

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Marcel Ciolacu speră să avem un Guvern cu drepturi depline săptămâna aceasta

Marcel Ciolacu și-a exprimat speranța că, după consultările de astăzi, vom avea un Guvern cu drepturi depline până la finalul săptămânii.

„Eu sper ca săptămâna aceasta o să avem Guvern”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Ciolacu spune că este normal ca PSD să-și propună liderul pentru funcția de premier

Întrebat despre variantele pentru conducerea Guvernului, în contextul propunerii lui Sorin Grindeanu, Ciolacu a susținut că este firesc ca PSD să își desemneze președintele pentru funcția de prim-ministru. Acesta a menționat că PSD nu va obține singur numărul de voturi necesar.

„Partidul, cum e normal, a desemnat ca președintele partidului să fie persoana desemnată pentru a fi prim-ministru, ceea ce mi se pare foarte corect. Dar vedem că PSD-ul singur nu are numărul de voturi necesar și de aceea sunt consultări cu toată lumea”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a subliniat că formarea unui Guvern cu puteri depline este importantă și pentru derularea unor proiecte administrative locale. Președintele CJ Buzău a menționat planul Consiliului Județean de a prelua administrarea Vulcanilor Noroioși, însă acest demers depinde de adoptarea unor decizii la nivel guvernamental.

Nicușor Dan a început astăzi consultările de la Cotroceni

Nicușor Dan a început astăzi consultările cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier la Cotroceni. Discuțiile de la Cotroceni au loc după trei nominalizări eșuate și după mai multe luni în care România nu a reușit să formeze un nou Guvern cu puteri depline. Urmărește live aici.

România este în criză politică de 153 de zile

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce AUR și PSD au depus o moțiune de cenzură împotriva premierului demis, care a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” și 3 voturi anulate. Nicușor Dan a încercat ulterior două formule pentru instalarea unui nou executiv.

Prima desemnare a fost Eugen Tomac, pe 4 iunie. Acesta și-a depus mandatul pe 14 iunie, înainte de a ajunge la votul Parlamentului, după ce a constatat că nu poate aduna o majoritate pentru un guvern format din specialiști. În aceeași zi, președintele l-a desemnat pe Adrian Veștea fără să se consulte în prealabil cu conducerea PNL, care a refuzat să-i acorde votul.

Cabinetul propus de acesta a primit pe 22 iunie numai 189 de voturi, cu 44 mai puține decât pragul necesar învestirii de 233 de voturi. Parlamentarii PNL, USR și UDMR au decis să nu voteze și au părăsit sala la momentul votului. O decizie asemănătoare a fost luată și de AUR. George Simion anunțase că cei care rămân să voteze sunt considerați „trădători”.

A treia desemnare, o nouă resemnare

După 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, urmată de două desemnări, care nu au dus nicăieri în încercarea de formare a noului Executiv cu puteri depline, președintele Nicușor Dan a chemat partidele politice la consultări pe 16 septembrie.

Pe masa negocierilor s-ar fi aflat două propuneri formulate de partide: Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR.

În cele din urmă Nicușor Dan a anunțat pe 17 septembrie, și cea de-a treia nominalizare pentru funcția de prim-ministru. A fost vorba de europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea făcută de aripa liberală condusă de Ilie Bolojan, alături de cei din USR. Premierul desemnat Siegfried Mureșan nu a reușit nici el să obțină o majoritate în Parlament. În timp ce era plecat în Cehia. Nicușor Dan a anunțat că va veni din nou cu o nouă propunere luni, 5 octombrie.