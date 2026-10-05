Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță că au început discuțiile pentru reluarea exporturilor de ovine către Libia, după ce au fost oprite în ultimele luni, din cauza epidemiei de variolă.

Reprezentanții ANSVSA s-au întâlnit cu oficiali din Libia, care se aflau într-o vizită de lucru în România, în perioada 5-10 octombrie, pentru a evalua condițiile tehnice și sanitare necesare reluării și securizării exporturilor de animale vii, în condițiile în care România se pregătește să aplice Planul de Acțiune pentru reluarea exporturilor către mai multe țări, printre care și Arabia Saudită, Iordania, Kuweit, Tunisia și Israel.

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Ce criterii au stabilit reprezentanții pentru reluarea exporturilor

Cele două părți au analizat condițiile tehnice și sanitare necesare transporturilor de ovine, astfel încât focarele să nu fie transmise mai departe. Reprezentanții români au prezentat măsurile pe care țara noastră le-a adoptat în lupta cu aceste focare.

De asemenea, delegația din Libia urmează să facă verificări la fermele românești, pentru a se convinge de rezultatele obținute. Vor fi vizite la fermele de animale și centrele de colectare, abatoarele de ovine, bovine și pasăre, precum și la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală.

„Astăzi, primim delegația oficială din Libia şi, în continuare, vom merge împreună în teren pentru a prezenta, în mod concret, măsurile pe care România le implementează pentru controlul situaţiei epidemiologice şi pentru securizarea exporturilor. Prin dialog direct şi pe baza expertizei specialiştilor ANSVSA şi a analizelor realizate de IDSA, oferim partenerilor libieni toate garanţiile necesare privind capacitatea sistemului sanitar-veterinar românesc de a susţine reluarea comerţului cu animale vii”, a declarat preşedintele ANSVSA.

În trecut, exporturile de animale vii au mai fost suspendate către Libia, în perioada în care situația politică era instabilă pe acest teritoriu. De la reluarea exporturilor, România a încasat 14,3 milioane de dolari din vânzarea de ovine, doar în 2024, conform datelor statistice internaționale de comerț.