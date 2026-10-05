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Mihai Fifor, atac la Bolojan în ziua consultărilor de la Cotroceni: ”Cinci luni și nimic. România este tot în criză”

Elena Popescu
Mihai Fifor, atac la Bolojan în ziua consultărilor de la Cotroceni: ”Cinci luni și nimic. România este tot în criză”
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Mihai Fifor lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan chiar în ziua consultărilor de la Palatul Cotroceni. Social-democratul amintește că au trecut exact cinci luni de la moțiunea de cenzură care a dus la demiterea Guvernului Bolojan.

Într-o postare pe Facebook, Fifor afirmă că România se confruntă în continuare cu probleme economice și politice.

”Astăzi se împlinesc fix cinci luni de la moțiunea prin care lui Ilie Bolojan i s-a arătat ușa Palatului Victoria. Și? Și, nimic. Bolojan este tot la Victoria. România este tot în criză. Euro în aer, energia în aer, carburanții în aer. Puterea de cumpărare erodată, inflația apăsând deopotrivă asupra populației și economiei. Investiții amânate, companii care își restrâng activitatea și o nesiguranță politică ce începe să coste tot mai mult. 

Au trecut cinci luni în care România a avut trei propuneri de premier. Două au fost respinse de Parlament, una nu a mai ajuns la vot. Cinci luni în care o criză politică s-a suprapus peste una economică, fără ca vreuna dintre ele să fie rezolvată”, a scris Mihai Fifor.

Soluții pentru reducerea deficitului

Social-democratul pledează și pentru o schimbare a politicii economice, susținând că deficitul nu poate fi redus exclusiv prin măsuri de austeritate și taxe noi.

”După cinci luni de improvizații politice, România nu mai are nevoie de încă un premier desemnat în jurul căruia să înceapă apoi căutarea unei idei de guvernare. Are nevoie de un guvern care știe ce are de făcut din prima zi.

Iar mesajul PSD către români, în plină criză și în prag de iarnă, este clar, ferm și fără echivoc: nu românii trebuie să plătească nota de plată a incompetenței și iresponsabilității guvernării Bolojan”, afirmă Fifor în postarea pe Facebook.

Acesta susține că miza consultărilor nu este doar desemnarea unei persoane pentru Palatul Victoria, ci găsirea unei soluții pentru ieșirea României din criza politică și economică.

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