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Trapperul Ian îi asigură pe fani că turneul său va continua în ciuda pedepsei primite de la judecători după ce a urinat pe scenă

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După ce a primit control judiciar pentru 60 de zile, trapperul Ian a ieșit zâmbitor de la Parchet și a răspuns la întrebările celor interesați de starea lui și dacă va mai concerta. Trapperul Ian, pe numele său real Anghel Bogdan Georgian, de 29 de ani, a fost adus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4, luni, 5 octombrie 2026, după ce a petrecut 24 de ore în arest. Reținerea sa a venit în urma gestului controversat de la Arenele Romane, când a urinat în fața publicului.

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Trapperul Ian Bogdan Anghel Georgian a primit măsura controlului judiciar. Poate să își sustină în continuare concertele. Doar are obligație să se prezinte de câte ori este chemat de către organele judiciare. Încalcarea contorului judiciar poate atrage înlocuirea măsurii controlului judiciar, cu măsura arestului la domiciliu sau arest preventiv„, a scris Marian Ceaușescu, pe Facebook.

La ieșirea de la Parchet, trapperul a vorbit cu cei care l-au întrebat despre turneul concertelor sale.

„- Gata? Cum este? Esti ok? Îți pare rău de ce ai făcut? Cum rămâne cu turneul? Se mai ține turneul?”, l-a întrebat Marian Ceaușescu

„-O să se mai țină, da!”, i-a răspuns trapperul.

Trapperul Ian, pe numele real Anghel Bogdan Georgian, a fost chemat la poliție după incidentul de la Arenele Romane. Artistul a fost filmat pe 2 octombrie, în timpul concertului, în timp ce urina pe scenă. Imaginile s-au viralizat și au stârnit reacții din partea fanilor și a altor artiști. Poliția s-a sesizat din oficiu, iar Ian a fost audiat și verificat. Ulterior, a fost reținut pentru 24 de ore.

La data de 2 octombrie, Ian și Azteca au dat startul turneului național prin concertul susținut la Arenele Romane din București. Cei doi ar urma să concerteze și în alte orașe din țară: Iași, Craiova, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara.

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