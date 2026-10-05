Trapperul Ian îi asigură pe fani că turneul său va continua în ciuda pedepsei primite de la judecători după ce a urinat pe scenă

După ce a primit control judiciar pentru 60 de zile, trapperul Ian a ieșit zâmbitor de la Parchet și a răspuns la întrebările celor interesați de starea lui și dacă va mai concerta. Trapperul Ian, pe numele său real Anghel Bogdan Georgian, de 29 de ani, a fost adus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4, luni, 5 octombrie 2026, după ce a petrecut 24 de ore în arest. Reținerea sa a venit în urma gestului controversat de la Arenele Romane, când a urinat în fața publicului.
La ieșirea de la Parchet, trapperul a vorbit cu cei care l-au întrebat despre turneul concertelor sale.
„- Gata? Cum este? Esti ok? Îți pare rău de ce ai făcut? Cum rămâne cu turneul? Se mai ține turneul?”, l-a întrebat Marian Ceaușescu
„-O să se mai țină, da!”, i-a răspuns trapperul.
Trapperul Ian, pe numele real Anghel Bogdan Georgian, a fost chemat la poliție după incidentul de la Arenele Romane. Artistul a fost filmat pe 2 octombrie, în timpul concertului, în timp ce urina pe scenă. Imaginile s-au viralizat și au stârnit reacții din partea fanilor și a altor artiști. Poliția s-a sesizat din oficiu, iar Ian a fost audiat și verificat. Ulterior, a fost reținut pentru 24 de ore.
La data de 2 octombrie, Ian și Azteca au dat startul turneului național prin concertul susținut la Arenele Romane din București. Cei doi ar urma să concerteze și în alte orașe din țară: Iași, Craiova, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara.