Liderul deputaților UDMR ia în glumă scenariul candidaturii Mirabelei Grădinaru la președinție: Nu am înțeles raționamentul politic al lui Băsescu

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a reacționat la scenariul lansat de fostul președinte Traian Băsescu privind o eventuală candidatură a Mirabelei Grădinaru la viitoarele alegeri prezidențiale. Politicianul UDMR spune că nu a reușit să identifice logica politică din spatele unei asemenea ipoteze și pune sub semnul întrebării avantajul pe care notorietatea internațională a partenerei lui Nicușor Dan l-ar putea aduce într-o competiție electorală internă. Traian Băsescu a vorbit despre posibilitatea ca Mirabela Grădinaru să intre în cursa pentru Președinție. Afirmația fostului președinte, de la Digi24, a venit în timpul discuției despre apariția unui nou partid politic și despre faptul că Nicușor Dan nu dispune de o formațiune proprie care să îi susțină proiectele în Parlament.

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Csoma Botond: Nu prea am înțeles raționamentul politic

„Domnul Traian Băsescu cred că a făcut o glumă. Acum, nu știu, nu-mi dau seama. Ok, poate că doamna Grădinaru a devenit mai cunoscută, are notorietate mai ales pe plan internațional – și cu ce te ajută, mai ales în plan intern, acest lucru? Nu, nu prea am înțeles raționamentul politic al domnului Traian Băsescu”, a declarat Csoma Botond.

Scenariul Mirabela Grădinaru, la președinție, lansat de Băsescu

Fostul președinte Traian Băsescu afirmase că Mirabela Grădinaru ar putea deveni candidat la următoarele alegeri pentru funcția de președinte al României.

„Nu spun o răutate, dar s-ar putea să avem o candidată, pe doamna Mirabela Grădinaru. Că văd că merge, a învățat mersul pe covoare prin toate capitalele, dânsul merge doar însoțit, deci s-ar putea să se pregătească un candidat în felul acesta”, a declarat Traian Băsescu.

Întrebat dacă ipoteza prezentată ar putea ascunde o strategie politică, Băsescu a răspuns că oamenii politici trebuie să ia în calcul inclusiv asemenea variante.

„Nu știu, dar oamenii politici, și eu încă sunt un politic, au obligația să aibă fantezii. Ne mai întâlnim peste câțiva ani și vedem. Dar e o variantă, care îl scutește de bătaia de cap de a avea un partid. Pentru că asta e vulnerabilitatea majoră pe care o are acum, președintele Dan. Faptul că nu are un partid care să gestioneze lucrurile în Parlament, în favoarea ideilor dânsului”, a afirmat Băsescu.

În aceeași intervenție, la Digi24, fostul președinte a susținut că scena politică din România ar avea nevoie de un partid nou. În ceea ce îl privește pe Nicușor Dan, Traian Băsescu a apreciat că actualului președinte i-ar fi dificil să mai construiască o asemenea formațiune în actuala legislatură.