Un elev din Iași, cel mai bun la Balcaniada de Informatică. Andrei Nemțișor a luat aurul absolut și a ajuns la șase medalii internaționale

Andrei Nemțișor, elev în clasa a IX-a la Colegiul Național ”Costache Negruzzi” din Iași, a obținut medalia de aur absolut și cel mai mare punctaj al competiției la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori (JBOI) 2026, desfășurată la Sarajevo, în Bosnia și Herțegovina.

Este cea de-a șasea medalie obținută de elevul ieșean la olimpiade internaționale și a patra medalie de aur din palmaresul său.

Competiția s-a desfășurat în perioada 22-28 septembrie și a reunit 55 de concurenți din 13 țări. România a încheiat competiția pe primul loc în clasamentul pe națiuni, după ce elevii români au obținut trei medalii de aur și una de bronz.

Andrei Nemțișor: ”Am reușit să obțin cel mai bun rezultat din competiție”

Elevul ieșean spune că cele două zile de concurs au fost dificile, iar problemele propuse concurenților au avut un grad ridicat de complexitate.

”Au fost două zile provocatoare de competiție, iar problemele au fost de dificultate ridicată. România a reușit să obțină primul loc în clasamentul pe națiuni cu trei medalii de aur și una de bronz. Am reușit să obțin cel mai bun rezultat din competiție și astfel să iau aur absolut”, a declarat Andrei Nemțișor pentru Ziarul de Iași.

Pentru tânărul olimpic, competiția de la Sarajevo marchează și finalul etapei dedicate concursurilor internaționale de juniori.

”Închei astfel un parcurs care s-a dovedit foarte bun, cel al competițiilor în care am participat în calitate de junior. Aștept cu nerăbdare noi provocări în cadrul competițiilor de seniori. Le mulțumesc profesorilor Colegiului Național Costache Negruzzi pentru susținere și tuturor celor care mi-au fost alături!”, a mai spus elevul.

În anul școlar 2025-2026, Andrei a mai obținut medalie de aur la International Advanced Tournament in Informatics, în Bulgaria, și la Info(1) Cup 2026, concurs internațional organizat în Prahova.

România, locul I la Balcaniada de Informatică pentru Juniori

România a avut o prestație foarte bună la ediția din 2026 a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Juniori, încheind concursul pe primul loc în clasamentul pe națiuni.

Pe lângă aurul absolut obținut de Andrei Nemțișor, medalii de aur au mai câștigat Traian Danciu, elev la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, și Vlad Bondoc, de la aceeași unitate de învățământ.

Vlad Ioan Muntoiu, elev la Colegiul Național de Informatică ”Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara, a completat palmaresul României cu o medalie de bronz.

Echipa României a fost coordonată de profesorul Eugen Nodea, de la Centrul Județean de Excelență Gorj, în calitate de team leader, și de Ioan-Cristian Pop, student la Universitatea Politehnica București, în calitate de deputy leader.