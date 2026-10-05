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NATO lucrează la un plan de „victorie rapidă” împotriva Rusiei. Cum intenționează Alianța să răspundă în fața unui posibil atac al Moscovei

Melania Agiu
NATO lucrează la un plan de „victorie rapidă
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Comandantul militar suprem al NATO lucrează la o strategie menită să asigure o „victorie rapidă“ în cazul unui atac rus asupra flancului său estic. Conform Bloomberg, strategia elaborată de Alianță acordă o atenție deosebită integrării noilor tehnologii de apărare, precum dronele și inteligența artificială, în capacitățile militare tradiționale.

Se așteaptă ca documentul, intitulat „Teoria Victoriei”, să fie prezentat de de comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Alexus Grynkewich, la summitul țărilor NATO din Polonia, pe 12 octombrie.

Conform surselor Bloomberg, documentul are scopul de a explica modul în care Alianța va acționa în cazul unei posibile invazii ruse pe teritoriul NATO. Recent, în presa internațională, au apărut numeroase informații potrivit cărora Moscova ar lua în considerare o astfel de acțiune. În conformitate cu strategia, prin demonstrarea pregătirii, NATO își propune „să determine inamicul să ajungă la concluzia că nu va putea obține victoria”.

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Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, săptămâna trecută, că nu există indicii potrivit cărora Rusia s-ar pregăti pentru un atac convențional asupra alianței, dar că Europa ar trebui să fie pregătită pentru atacuri hibride de lungă durată.

Purtătorul de cuvânt al lui Grynkewich, colonelul Martin O’Donnell, a refuzat să discute detaliile planului, dar a subliniat că alianța are un caracter „pur defensiv”.

„Teoria victoriei, strategia comandantului suprem al forțelor aliate din Europa este simplă: menținerea avantajului NATO”, a declarat O’Donnell. „Având în vedere contextul de securitate global instabil și complex, trebuie să creăm încă de pe acum condițiile necesare pentru a descuraja agresiunea și, dacă este necesar, pentru a învinge în cazul unui atac”, a transmis acesta.

Deși liniile generale ale principiilor de luptă ale NATO sunt cunoscute, comunicarea deschisă cu privire la acestea este rară, precizează jurnaliștii Bloomberg. Potrivit publicației, inițiativa are scopul de a liniști publicul în ceea ce privește gradul de pregătire al NATO, oferind în același timp o imagine mai concretă a ceea ce stă la baza creșterii cheltuielilor pentru apărare.

Documentul are, de asemenea, scopul de a le arăta aliaților modul în care NATO ar integra armamentul tradițional cu noile capacități apărute după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022, precum și de a solicita investiții mai mari în domeniul apărării și o pregătire mai bună, au afirmat sursele Bloomberg.

„Strategia subliniază caracterul defensiv al NATO și necesitatea de a evita provocările involuntare, menționând în același timp, în mod explicit, necesitatea de a contracara în mod colectiv amenințările hibride — acțiuni agresive care nu ating pragul unui conflict — ca parte a strategiei de descurajare. Prin demonstrarea pregătirii sale, NATO dorește ca inamicul să ajungă la concluzia că nu poate câștiga“, se arată în strategie potrivit Bloomberg.

„Totuși, în cazul unui atac asupra NATO, Alianța ar bloca o incursiune prin utilizarea unei combinații de forțe terestre și alte resurse din cadrul „Inițiativei de descurajare a flancului estic al NATO”, un concept care se bazează pe drone cu costuri reduse, sisteme cu echipaj redus și țintire asistată de inteligență artificială. După ce și-ar asigura libertatea de manevră, NATO ar încerca să distrugă structurile de comandă și control ale inamicului, cu scopul de a învinge forțele rusești rapid și în mod copleșitor, mai arată publicația.

Comentarii 1
  • Cristian Iacib

    Tot felul de oligofreni care se bagă-n seama cu toate ca rușii au declarat la cel mai înalt nivel ca n-au nicio treabă cu Europa. Tot ăștia care se bagă-n seama sa meargă pe front in Ukraina sa arate acolo ca nu latra degeaba. De unde le scoateți smintitilor?

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