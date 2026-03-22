Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit, duminică seară, despre scutul de la Deveseluși cum ar putea să ne apere acesta în fața unui eventual atac din partea Iranului.

„Îmi aduc aminte discuția cu președintele Biden, prima discuție pe temă, la vremea aceea era vicepreședinte Statelor Unite și exact ăsta era subiectul, programul balistic al Iranului pe care ei își propusese să-l dezvolte, în 2011, când noi am convenit să amplasăm scutul aici. Nu avea Iranul rachete balistice, dar le avea în program. Îmi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă ajungeam azi cu un Iran care avea rachete balistice și scutul de la Deveselu nu exista. Deci, aici a fost o investiție făcută la timp și care a coincis, ca și punere în funcțiune, cu momentul în care scutul era justificat de dotarea pe care Iranul deja o are”, a spus Traian Băsescu la România TV.

Fostul președinte și-a amintit și de momentul în care a fost criticat – de jurnaliști, militari și politicieni – atunci când avertiza pentru prima dată că România poate fi lovită de rachetele iraniene. „Nu, că ne apără Turcia”, spuneau cei care nu erau de acord cu el.