Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit, duminică seară, despre scutul de la Deveseluși cum ar putea să ne apere acesta în fața unui eventual atac din partea Iranului.
„Îmi aduc aminte discuția cu președintele Biden, prima discuție pe temă, la vremea aceea era vicepreședinte Statelor Unite și exact ăsta era subiectul, programul balistic al Iranului pe care ei își propusese să-l dezvolte, în 2011, când noi am convenit să amplasăm scutul aici. Nu avea Iranul rachete balistice, dar le avea în program. Îmi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă ajungeam azi cu un Iran care avea rachete balistice și scutul de la Deveselu nu exista. Deci, aici a fost o investiție făcută la timp și care a coincis, ca și punere în funcțiune, cu momentul în care scutul era justificat de dotarea pe care Iranul deja o are”, a spus Traian Băsescu la România TV.
Fostul președinte și-a amintit și de momentul în care a fost criticat – de jurnaliști, militari și politicieni – atunci când avertiza pentru prima dată că România poate fi lovită de rachetele iraniene. „Nu, că ne apără Turcia”, spuneau cei care nu erau de acord cu el.
„Turcia nu dispune de un sistem de tip Deveselu. La ei este radarul care deservește baza de la Deveselu și baza din Polonia. Iar rachetele care au fost distruse și care vizau baza turcească de la Incirlik au fost distruse în atmosferă, la 25-30 km deasupra nivelului mării. Ori, pentru a distruge rachetele care ar viza România și Europa, ar trebui să le poți distruge în spațiu, deci dincolo de atmosferă, dincolo de stratosferă, adică undeva între 150 km și 500 km altitudine, când aceste rachete cu mai multe trepte sunt în viteza de croazieră de 16.000km/h.
Deci, acolo se distrug rachetele care ar putea să vizeze România și Europa, în general, și nu la 20-24 km. De exemplu, pentru 20-24 km, dacă o rachetă SM-2, care este racheta ce se află la Deveselu, să spunem – în mod excepțional – ratează ținta, sistemul Patriot este sistemul de ultimă instanță, adică atunci când racheta mai are 20-25 km până să lovească ținta, iar bătăliile se dau cu sistemul de la Deveselu, pentru că sunt loviturile care se aplică rachetelor care pot purta inclusiv încărcători nucleare”, a precizat acum fostul președinte Traian Băsescu.