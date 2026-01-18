Traian Băsescu îl îndeamnă pe Nicușor Dan să-și găsească „oameni de caracter” pentru numirea șefilor la SRI și SIE

Traian Băescu a declarat la DIGI24 că președintele Nicușor Dan ar trebui să-și găsească „oameni cu caracter” pentru numirea șefilor la Serviciile de Informații Române și la Serviciile de Informații Externe.

„Ar trebui să găsească oameni cu caracter. Eu ca să închid orice discuție, nimeni nu mi-a cerut, dar am dat SRI-ul unui reprezentant PSD, l-am dat domnului Maior. Din aripa de la Cluj, pare mai reformistă decât PSD-ul. Maior fusese la MApN și părea o alternativă bună.

De două ori l-am chemat pe Geoană să mi-l dea pe Maior. S-a dus, a revenit, a analizat, până la urmă a fost de acord. Eu aveam un partid care câștigase alegerile.

Nicușor Dan nu are partid. El poate avea altă abordare. Pentru mine nu era vreo problemă să trec orice nume la acel moment. Pentru Nicușor Dan ar fi greu. Eu aveam majoritate. Nicușor Dan trebuie să se bată pentru drepturile constituționale. Președintele va refuza de câte ori e necesar”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a precizat că șeful statului nu conduce serviciile.