Traian Băsescu ironizează Armata Română: „Drona a fost doborâtă cu plopul, în judeţul Vaslui. Mai eficient decât toate mașinile de luptă antiaeriene”

Traian Băsescu ironizează mijloacele de apărare ale Armatei Române, învinse în luptă dreaptă de un biet plop. Ştirile zilei de marţi au relatat cum o dronă a ajuns în spaţiul românesc, în judeţul Vaslui, dar a fost doborâtă, pe de o parte, de avioanele de luptă Eurofighter, iar de pe altă parte, de un plop.

Întrebat de cei de la România TV ce crede referitor la drona care a pătruns pe teritoriul României, în noaptea dintre luni spre marţi, fostul preşedinte apreciază că „poveştile Armatei” au început să semene tot mai mult cu poveştile pescăreşti. Mai ales că, impresionantele aeronave de luptă despre care Armata a spus că au urmărit drona pătrunsă în spaţiul românesc nu sunt altceva decât o variantă care să dea bine la public.

„Deci, pe de o parte, ni se spune că drona a fost urmărită cu avioanele Eurofighter, ridicate cu maximă promptitudine, dar n-au mai lovit-o pentru că a intrat în spaţiul aerian al Ucrainei, deci s-a întors. Iar pe de altă parte găsim că drona a fost doborâtă cu plopul, că a fost lovită, a lovit un plop. drona a fost doborâtă cu plopul, Mai eficient decât toate mașinile de luptă antiaeriene, în Vaslui. Deci ce ne spune nouă această confuzie că s-ar putea cu toate radarele pe care le-am cumpărat, să nu știm să ne controlăm spațiu aerian, să nu știm să utilizăm echipamentele scumpe pe care le-am cumpărat, pentru că unii ne spun că a ieșit drona și de asta n-au mai tras. Iar alţii ne spun că a fost doborâtă de un plop în județul Vaslui. Deci este evident că e o mare confuzie. Deci cred că armata nu mai poate merge pe povești. Am ridicat Eurofighter, am ridicat F 16. Trebuie să ne spună cinstit, fraților, n-avem mijloace și atunci poporul va ști că, nu avem cum să ne apărăm de done”, a spus Băsescu, la România TV.

Fostul şef de stat nu vede utilitatea dotării Armatei Române cu echipamente moderne, din moment ce „n-avem curaj să doborâm o dronă”.

„Ce să mai dotăm armata dacă n-avem curaj să doborâm o dronă. Uitați-vă la Turcia, acum câteva luni! A intrat un Suhoi, avion de vânătoare în spaţiul aerian al Turciei și l-au dobrât fără să se întrebe ce treabă are pe acolo. Pur și simplu e încălcarea suveranității statului român. Iar aici, pentru că mă interesa povestea de azi, ca și toate celelalte, văd o confuzie uriașă”, a mai spus fostul Traian Băsescu

