Prima pagină » Actualitate » Traian Băsescu ironizează Armata Română: „Drona a fost doborâtă cu plopul, în judeţul Vaslui. Mai eficient decât toate mașinile de luptă antiaeriene”

Traian Băsescu ironizează Armata Română: „Drona a fost doborâtă cu plopul, în judeţul Vaslui. Mai eficient decât toate mașinile de luptă antiaeriene”

Luiza Dobrescu
25 nov. 2025, 15:30, Actualitate

Traian Băsescu ironizează mijloacele de apărare ale Armatei Române, învinse în luptă dreaptă de un biet plop. Ştirile zilei de marţi au relatat cum o dronă a ajuns în spaţiul românesc, în judeţul Vaslui, dar a fost doborâtă, pe de o parte, de avioanele de luptă Eurofighter, iar de pe altă parte, de un plop. 

Întrebat de cei de la România TV ce crede referitor la drona care a pătruns pe teritoriul României, în noaptea dintre luni spre marţi, fostul preşedinte apreciază că „poveştile Armatei” au început să semene tot mai mult cu poveştile pescăreşti. Mai ales că, impresionantele aeronave de luptă despre care Armata a spus că au urmărit drona pătrunsă în spaţiul românesc nu sunt altceva decât o variantă care să dea bine la public.

„Deci, pe de o parte, ni se spune că drona a fost urmărită cu avioanele Eurofighter,  ridicate cu maximă promptitudine, dar n-au mai lovit-o pentru că a intrat în spaţiul aerian al Ucrainei, deci s-a întors. Iar pe de altă parte găsim că drona a fost doborâtă cu plopul, că a fost lovită, a lovit un plop. drona a fost doborâtă cu plopul, Mai eficient decât toate mașinile de luptă antiaeriene, în Vaslui.

Deci ce ne spune nouă această confuzie că s-ar putea cu toate radarele pe care le-am cumpărat, să nu știm să ne controlăm spațiu aerian, să nu știm să utilizăm echipamentele scumpe pe care le-am cumpărat, pentru că unii ne spun că a ieșit drona și de asta n-au mai tras. Iar alţii ne spun că a fost doborâtă de un plop în județul Vaslui. Deci este evident că e o mare confuzie. Deci cred că armata nu mai poate merge pe povești. Am ridicat Eurofighter, am ridicat F 16. Trebuie să ne spună cinstit, fraților, n-avem mijloace și atunci poporul va ști că, nu avem cum să ne apărăm de done”, a spus Băsescu, la România TV.

Fostul şef de stat nu vede utilitatea dotării Armatei Române cu echipamente moderne, din moment ce „n-avem curaj să doborâm o dronă”.

„Ce să mai dotăm armata dacă n-avem curaj să doborâm o dronă. Uitați-vă la Turcia, acum câteva luni! A intrat un Suhoi,  avion de vânătoare în spaţiul aerian al Turciei și l-au dobrât fără să se întrebe ce treabă are pe acolo.

Pur și simplu e încălcarea suveranității statului român. Iar aici, pentru că mă interesa povestea de azi, ca și toate celelalte, văd o confuzie uriașă”, a mai spus fostul Traian Băsescu

RECOMANDAREA AUTORULUI:

🚨 Primele imagini cu drona prăbușită în Vaslui. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: “S-a prăbușit singură, nu au tras în ea”

Dronă căzută pe o casă din Republica Moldova. Polițiștii intervin la fața locului

Citește și

ACTUALITATE Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
17:03
Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
TEHNOLOGIE Președintele Nicușor Dan recunoaște că este consiliat de Inteligența Artificială: „Este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa”
16:43
Președintele Nicușor Dan recunoaște că este consiliat de Inteligența Artificială: „Este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa”
ECONOMIE Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță interes pentru activele Lukoil: „Trei companii negociază achiziția”
15:09
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță interes pentru activele Lukoil: „Trei companii negociază achiziția”
ANALIZĂ Eurobarometru. Studiu de piață în UE: ce îi îngrijorează cel mai mult pe europeni, războiul din Ucraina sau migrația ilegală?
14:56
Eurobarometru. Studiu de piață în UE: ce îi îngrijorează cel mai mult pe europeni, războiul din Ucraina sau migrația ilegală?
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a uimit pe toată lumea
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor
EXTERNE Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
17:25
Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
SPORT Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
17:25
Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
VIDEO Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
17:01
Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
SPORT Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025
17:01
Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025