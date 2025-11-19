Transalpina, deszăpezită de angajații CNAIR. A nins puternic în zona de munte a Olteniei

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că pe DN 67C – Transalpina, în zona montană, se desfășoară, miercuri dimineață, 19 noiembrie, acțiuni de deszăpezire.

Echipele Secției de Drumuri Naționale Târgu Jiu intervin cu utilaje dotate cu lamă și material antiderapant pentru a combate efectele ninsorilor și temperaturilor scăzute, se arată în anunțul CNAIR postat pe Facebook.

Autoritățile atrag atenția șoferilor să nu circule în zonele afectate de ninsoare dacă autovehiculele nu sunt echipate corespunzător pentru iarnă.

Transalpina, cea mai înaltă șosea din România, este frecvent afectată de condiții meteo severe în sezonul rece.

Și în municipiul Miercurea-Ciuc și în stațiunea Harghita-Băi a nins puternic, stratul de zăpadă ajungând și la 10 centimetri. Ninsori au fost semnalate în tot județul Harghita, iar drumarii au acționat pentru curățarea drumurilor.

„A sosit prima ninsoare semnificativă din acest an. La Miercurea-Ciuc s-a depus un strat de zăpadă de cinci centrimetri, iar la Harghita-Băi, opt-zece centimetri. Deszăpezirea se desfășoară în mod continuu. La Miercurea-Ciuc, în timpul nopții au lucrat patru pluguri de zăpadă, două utilaje pentru trotuare și 20 de angajați, fiind împrăștiate 25 de tone de material antiderapant pe drumuri și trotuare”, se arată într-o postare de pe Facebook a viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, Bors Béla.

Totodată, acesta precizează că, în localitatea Harghita-Băi, care aparține administrativ de Miercurea-Ciuc, se lucrează la capacitate maximă.

„Un plug de zăpadă este în teren, iar până acum au fost împrăștiate trei tone de material antiderapant”, se mai arată în postarea de pe Facebook.

