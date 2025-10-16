TRANSALPINA. Segmentul Obârșia Lotrului și Curpăt, închis de azi din cauza viscolului, avalanșelor și căderilor de stânci

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că circulația rutieră se va închide pe încă un sector din Transalpina. DN 67C, între Obârșia Lotrului și Curpăt se închide de astăzi din cauza viscolului, a avalanșelor și a căderilor de stânci.

Administrația e îngrijorată de condițiile meteorologice care ar putea pune în pericol siguranța participanților la trafic. Este al doilea sector de pe Transalpina care se închide în mai puțin de o lună. Sectorul Rânca-Obârșia Lotrului a fost închis circulației rutiere de la data de 30 septembrie.

”Din cauza condiţiilor meteorologice ce pun în pericol siguranţa participanţilor la trafic (viscol, avalanşe, căderi de stânci, alunecări de teren, polei etc.) se extinde sectorul închis circulaţiei rutiere de pe Transalpina (DN 67C), între Obârşia Lotrului (km 59+800) şi Curpăt (km 79+200)”, a anunţat CNAIR în această după-amiază pe pagina de Facebook.

