Așteptarea a luat sfârșit, mâine se deschide circulația pe mult-așteptatul Lot 2 Mizil-Pietroasele din Autostrada A7. Vestea e primită cu entuziasm de bucureștenii care vor putea circula în regim de autostradă între Capitală și Buzău.

Cei 30 de kilometri din Autostrada Moldovei, așeptați cu nerăbdare de șoferi, sunt gata de aproape 2 luni, dar nu a putut fi dată în folosință din cauza constructorului bulgar care a exectutat o serie de suduri neconforme la 3 structuri (poduri și pasaje). Odată deschis traficul, şoferii vor putea circula pe A7 de la intersecţia cu A3 în zona localităţii Dumbrava şi până în apropiere de Spătaru, la vest de Buzău.

Există posibilitatea ca lucrările de la Autostrada Moldovei în acest an să ajungă până la Adjud lotul 1 – Focșani – Domnești Târg (35,6 km) și încă 16 km din totalul de 38,8 km ai lotului 2, Domnești Târg – Adjud Nord, loturi deja construite.

