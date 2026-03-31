Transportul în comun va fi doar 1 leu pe zi. Măsura luată de un oraș din România din cauza scumpirilor la carburanți
Primăria Arad a luat o decizie radicală în urma scumpirilor la carburanți, cauzate de războiul din Occident. Edilul Călin Bibarț a anunțat că transportul public va costa doar un 1 leu pe zi.

Prețurile carburanților variază în funcție de stație și zonă, iar în unele cazuri motorina depășește pragul de 10 lei/litru, în timp ce benzina se situează, în general, în jurul a 9 lei/litru. Primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, a anunțat că va pune în transparență publică un proiect care ar putea schimba radical modul în care se circulă în oraș.

1 leu și circuli toată ziua

Cetățenii vor plăti doar 1 leu pe zi, preț cu TVA inclus, pentru utilizarea transportului public. Proiectul urmează să fie publicat pentru consultare, apoi trimis pentru avize la Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Dacă nu apar blocaje, măsura ar putea intra în vigoare în una-două luni.

„Deoarece pe actuala legislaţie Consiliul Local stabileşte tarifele, voi propune prin hotărâre de Consiliu Local ca în Arad biletul la mijloacele de transport în comun să fie de 1 leu cu TVA inclus pe 24 de ore. Mâine voi pune la transparenţă acest proiect de hotărâre, îl voi trimite pentru avizele legale la Consiliul Concurenţei şi ANRSC”, a anunţat primarul, potrivit ProTV.

Creșterea prețurilor la carburanți începe să schimbe comportamentul oamenilor, iar autoritățile locale vor să accelereze această tranziție.

„Sunt două argumente majore: un ajutor pentru cetăţeni şi o încurajare de a folosi mijloacele de transport în comun, de a folosi energia verde mai mult, şi de a folosi flota de tramvaie noi a oraşului şi liniile de tramvai modernizate. Odată cu scumpirea carburanţilor, încercăm să mutăm centrul de greutate pe transportul în comun”, a spus Călin Bibarţ.

Diferență majoră între prețuri

În prezent, un bilet valabil o oră costă 4,5 lei. Diferența este uriașă: pentru 1 leu, călătorii ar putea circula toată ziua. Și nu e singura schimbare. Primăria vrea să reducă și abonamentele lunare, care ar urma să coboare sub pragul de 30 de lei.

Din punct de vedere financiar, transportul public din Arad este deja puternic subvenționat. În 2025, încasările din bilete au fost de aproximativ 6 milioane de lei, în timp ce bugetul total al Compania de Transport Public Arad a fost de zece ori mai mare.

Datele recente arată deja o creștere de 15% a numărului de utilizatori ai transportului public, pe fondul scumpirii carburanților.

Orașul deține una dintre cele mai extinse rețele de transport public din România. Rețeaua de tramvai numără 15 linii și depășește 335 de kilometri de trasee.

