Emiratele Arabe Unite raportează atacuri cu drone lângă centrala nucleară din Abu Dhabi

Un atac cu dronă a fost raportat în perimetrul Centralei Nucleare Barakah de lângă Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Atacatorul este încă necunoscut.

Cu toate că a izbucnit un incendiu, autoritățile n-au raportat creșterea nivelului de radiații și nici persoane rănite.

Autoritățile mai transmit că operațiunile din cadrul instalației n-au fost afectate și că toate activitățile se desfășoară normal, potrivit Al Jazeera.

Atacatorul necunoscut n-a revendicat încă atacul, iar regatul nu a învinuit vreo țară.

Din 28 februarie 2026, Emiratele Arabe Unite au fost atacate în mod repetat cu rachete și drone de către Iran.