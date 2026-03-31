România, blocată în era interimatelor. Azi au expirat mandatele șefilor DNA și ai Parchetului General. Numirile la Servicii așteaptă și ele. Nicușor Dan “analizează”

Cristian Lisandru
România trăiește în „Era Interimatelor”. Dacă „Perioada Austerității”, impusă de măsurile premierului Ilie Bolojan, se află în plină desfășurare, scenariul se complică radical. Au expirat mandatele șefilor de la Parchetul General și DNA, în data de 14 aprilie expiră mandatul șefei DIICOT, SRI este condus prin prim-adjunct din luna iulie 2023 și se discută despre încetarea mandatului directorului SIE.

România pare a se transforma, încetul cu încetul, într-o țară condusă prin adjuncți, iar președintele Nicușor Dan nu face încă niciun pas pentru a aduce lucrurile în normalitate și amână numirea șefilor la SRI și SIE.

Gândul prezintă tabloul complet al acestei situații fără precedent.

Gabriel Vlase, directorul SIE | Foto – Mediafax

Ultimele mutări ale foștilor șefi și „România Adjuncților”

Alex Florența și Marius Voineag se află în procedura de selecție pentru noi funcții. Primul merge la DIICOT, al doilea ca adjunct la Parchetul General.

  • Până la finalizarea procedurilor de selecție, Alex Florența își va continua activitatea ca simplu procuror la DIICOT.

Alex Florin Florenta, procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) | Foto – Mediafax

  • Marius Voineag a cerut Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) mutarea la Parchetul Tribunalului București, iar decizia este așteptată.

Marius-Ionut Voineag, procuror-sef al DNA | Foto – Mediafax

Alina Albu și-a depus candidatura pentru un nou mandat la șefia DIICOT.

Alina Albu, șefa DIICOT

Bătălia pentru controlul Justiției a fost declanșată în momentul în care Radu Marinescu – ministrul Justiției – a declanșat, la începutul acestui an, procedura de numire a șefilor la marile parchete. Numai că procesul este unul de durată. (mai multe detalii AICI)

Șefii marilor parchete au mandate legale de doar 3 ani, care pot fi reînnoite doar o singură dată.

Situație controversată la SRI, Nicușor Dan este adeptul principiului „grăbește-te încet”

În prezent, conducerea operativă a Serviciului Român de Informații (SRI) este asigurată de prim-adjunctul directorului, generalul Răzvan Ionescu, care a preluat atribuțiile după demisia lui Eduard Hellvig din iulie 2023.

Întrebat de ce nu a numit încă șefi la SRI și SIE, președintele României a declarat că există „o inflamare” și a adăugat că numirile vor avea loc la „momentul potrivit”.

„E ceva ce ține de președinte și Parlament și în momentul acesta constatăm cu toții că este o inflamare. La momentul potrivit o să facem și această discuție, finalizată cu o numire”, a declarat Nicușor Dan.

La începutul anului, președinte declara că își dorește, în aceste funcții, „oameni de maturitate umană profesională care să fi relaționat de-a lungul timpului cu multe medii”.

Președintele a mai avut o tentativă de a numi șefii SRI și SIE. Presa a consemnat numele avocatului Gabriel Zbârcea pentru SRI și al diplomatului Marius Lazurca pentru SIE, neinfirmate de Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan | Foto – Mediafax

Etapele unui proces lung și anevoios, dar cu implicații majore

Potrivit legii 303/ 2002, etapele acestui proces declanșat de Radu Marinescu sunt următoarele:

  • Ministrul Justiției declanșează procedura, publică calendarul.
  • Procurorii care doresc să se înscrie pentru respectivele funcții au 40 de zile pentru a intra în concurs.
  • Procurorii care îndeplinesc condițiile legale susțin un interviu în fața unei comisii constituite prin ordin de ministrul Justiției
  • Ministrul Justiției face selecția, în urma interviurilor.
  • Ministrul Justiției trimite propunerile motivate către Secția de Procurori a CSM pentru emiterea avizului.
  • În cazul unui aviz pozitiv de la CSM, Ministrul Justiției trimite propunerile către Președintele României, Nicușor Dan.
  • În cazul unui aviz negativ de la CSM, Ministrul Justiției organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit avizul negativ, poate continua cu aceeași propunere sau o poate retrage, urmând a declanșa o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile de la retragerea propunerii inițiale.
  • Președintele României poate refuza, motivat, numirile în funcțiile de conducere, dar trebuie să aducă la cunoștința publicului și motivul refuzului.

Decretul Președintelui României cu numirile în funcție sau refuzul motivat al acestuia se poate da în maximum 60 de zile de la data trimiterii propunerii de către ministrul Justiției

