România, blocată în era interimatelor. Azi au expirat mandatele șefilor DNA și ai Parchetului General. Numirile la Servicii așteaptă și ele. Nicușor Dan “analizează”

România trăiește în „Era Interimatelor”. Dacă „Perioada Austerității”, impusă de măsurile premierului Ilie Bolojan, se află în plină desfășurare, scenariul se complică radical. Au expirat mandatele șefilor de la Parchetul General și DNA, în data de 14 aprilie expiră mandatul șefei DIICOT, SRI este condus prin prim-adjunct din luna iulie 2023 și se discută despre încetarea mandatului directorului SIE.
România pare a se transforma, încetul cu încetul, într-o țară condusă prin adjuncți, iar președintele Nicușor Dan nu face încă niciun pas pentru a aduce lucrurile în normalitate și amână numirea șefilor la SRI și SIE.
Gândul prezintă tabloul complet al acestei situații fără precedent.
Alex Florența și Marius Voineag se află în procedura de selecție pentru noi funcții. Primul merge la DIICOT, al doilea ca adjunct la Parchetul General.
Alina Albu și-a depus candidatura pentru un nou mandat la șefia DIICOT.
Bătălia pentru controlul Justiției a fost declanșată în momentul în care Radu Marinescu – ministrul Justiției – a declanșat, la începutul acestui an, procedura de numire a șefilor la marile parchete. Numai că procesul este unul de durată. (mai multe detalii AICI)
Șefii marilor parchete au mandate legale de doar 3 ani, care pot fi reînnoite doar o singură dată.
În prezent, conducerea operativă a Serviciului Român de Informații (SRI) este asigurată de prim-adjunctul directorului, generalul Răzvan Ionescu, care a preluat atribuțiile după demisia lui Eduard Hellvig din iulie 2023.
Întrebat de ce nu a numit încă șefi la SRI și SIE, președintele României a declarat că există „o inflamare” și a adăugat că numirile vor avea loc la „momentul potrivit”.
„E ceva ce ține de președinte și Parlament și în momentul acesta constatăm cu toții că este o inflamare. La momentul potrivit o să facem și această discuție, finalizată cu o numire”, a declarat Nicușor Dan.
La începutul anului, președinte declara că își dorește, în aceste funcții, „oameni de maturitate umană profesională care să fi relaționat de-a lungul timpului cu multe medii”.
Președintele a mai avut o tentativă de a numi șefii SRI și SIE. Presa a consemnat numele avocatului Gabriel Zbârcea pentru SRI și al diplomatului Marius Lazurca pentru SIE, neinfirmate de Palatul Cotroceni.
Potrivit legii 303/ 2002, etapele acestui proces declanșat de Radu Marinescu sunt următoarele:
Decretul Președintelui României cu numirile în funcție sau refuzul motivat al acestuia se poate da în maximum 60 de zile de la data trimiterii propunerii de către ministrul Justiției
