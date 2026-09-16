Cele mai căutate articole din această perioadă sunt pelerinele de ploaie și șorțurile de bucătărie, care pot fi cumpărate cu 5 lei, de la magazinul ANAF Sibiu, scrie turnulsfatului.ro.

Ce poți cumpăra de la magazinul ANAF Sibiu cu doar 5 lei

Încălțămintea pentru copii, pantofii și ghetuțele la 15 lei s-au vândut deja ca „pâinea caldă”.

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Pentru cei mici, încă sunt disponibile pălării și sandale la 7,50 lei, dar și premergătoare pentru copii la 100 de lei bucata.

Mai mult, jucăriile sunt la 5 lei, animăluțele de pluș la 2,5 lei și tricourile la 12 lei.

Adulții găsesc la magazinul Fiscului din Sibiu rochii cu 20 de lei, blugi cu 20 de lei, de damă sau de bărbați sau alte modele la 45 de lei.

Alte produse la fel de căutate sunt gențile la 5 lei sau espadrilele la 7 lei perechea.

Puloverele și cămășile costă 30 de lei, iar încălțămintea de damă 45 de lei.

Magazinul ANAF Sibiu mai vinde și stickere pentru Crăciun cu doar 25 de bani, cercei la 5 lei, alte stickere la 3 lei și produse dedicate handmade, la doar 2 lei.

Magazin ANAF Sibiu. Programul magazinului ANAF Sibiu și regulile de achiziție

Magazinul funcționează în incinta clădirii ANAF de pe Calea Dumbrăvii, cu program de luni până joi între 9:00 și 16:00, iar vinerea între 9:00 și 13:00.

Produsele provin din valorificarea bunurilor achiziționate și nu pot fi schimbate sau returnate.

Sursa foto: turnulsfatului.ro