Trei bărbați care efectuau marcaje rutiere pe A1, la Boița, au MURIT după ce au fost loviți de un TIR

Trei bărbați, cu vârste de 19, 20 și 37 de ani, care efectuau marcaje rutiere pe prima bandă a Autostrăzii 1 (A1), au murit după ce au fost lovite în plin de un TIR, la Boița. Aceștia efectuau marcaje rutiere pe banda 1, când șoferul unui TIR i-a lovit în plin. Alte două persoane implicate în accident, un bărbat și o femeie, au refuzat transportul la spital.

„Pe fondul unor cauze care se vor stabili în urma cercetărilor, șoferul unui ansamblu TIR a lovit 3 bărbați (unul de 19 ani, din județul Teleorman și ceilați doi de 20 și 37 de ani, din județul Dâmbovița) care efectuau marcaje rutiere, angajați ai unei societăți comerciale. Din păcate, impactul a dus la decesul celor trei persoane”, a declarat Isabela Brad, purtător de cuvânt al Poliției Sibiu.

În urma evenimentului rutier, traficul rutier a fost oprit pe sensul de mers spre Sibiu, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 225, mai spune sursa citată.

„Nu e vorba de angajati ai DRDP (Direcția Regională de Drumuri și Poduri-n.r.) Brașov”, a spus Robert Elekes, din partea DRDP Brașov, care își exprimă regretul pentru accident. El a precizat că victimele erau angajați ai unei firme care execută lucrări în cadrul garanției pentru constructorul lotului Sibiu – Boița, o companie subcontractată de PORR, specializată în marcaje rutiere.

„Astăzi au lucrat toată ziua pe acel sector, în mai multe puncte, și erau la ultima zonă de intervenție”, a mai afirmat acesta.

La fața locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, mașina medicului de urgență, o autospecială de descarcerare, una de transport personal și victime multiple, una de stingere și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Sibiu.

FOTO – ISU Sibiu