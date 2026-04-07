Trei bărbaţi de la Școala de Vară AUR sunt trimişi în judecată pentru viol şi agresiune sexuală. AUR spune că suspecţii sunt republicani

Luiza Dobrescu

Școala de Vară AUR care a avut loc în stațiunea Neptun-Olimp, pe 16 septembrie 2023, a devenit cunoscută după ce o tânără de 17 ani a anunțat poliția și a acuzat că trei bărbați au violat-o.

Evenimentul a creat o petiţie în spaţiul public. A fost deschisă o anchetă, iar cei trei bărbaţi, membri AUR, au fost trimiși în judecată.

Procurorii  Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București îi acuză de viol și agresiune sexuală.

În raportul medico-legal se arată că au existat urme de ADN ale celor trei bărbați pe hainele și lenjeria intimă purtate de fată în serile în care ar fi fost supusă agresiunilor sexuale.

Liderii AUR spun că vor oferi detalii în cadrul conferinţei de marţi, de la ora 14.00.

„După aproape 3 ani de zile vedem că se mişcă ceva în acest dosar. De ce aşa târziu? Noi, încă din 2023, am solicitat ca acest dosar să fie urgentat pentru a se expune adevărul şi cei vinovaţi să fie trimişi în spatele gratiile. AUR s-a delimitat public de aceste agresiuni. Susţonem acest lucru şi suntem în continuare fermi pe poziţiile noastre de a condamna orice formă de agresiune asupra femeilor. Solicităm urgentarea acestui dosar. Nu este posibil ca 3 ani să stai şi să nu se întâmple nimic. Cele trei persoane nu au fost membre AUR. A fost vorba de trei persoane care au fost recomandate de filiala judeţeană republicană din Ialomiţa”, spune Ştefan Avrămescu, purtător de cuvânt AUR.

14:58
Profituri spectaculoase ale benzinăriilor din România, de peste 1 miliard de lei. Cât au încasat OMV, Rompetrol, Mol
SHOWBIZ Fratele unei vedete pop a ajuns să cerșească în fața unui supermarket. Bărbatul locuiește într-un cort și are probleme cu alcoolul
14:44
Fratele unei vedete pop a ajuns să cerșească în fața unui supermarket. Bărbatul locuiește într-un cort și are probleme cu alcoolul
AUTO Codul Rutier 2026 | Interdicție pe autostradă. Ce manevre nu trebuie să facă niciodată șoferii pe un astfel de drum
14:28
Codul Rutier 2026 | Interdicție pe autostradă. Ce manevre nu trebuie să facă niciodată șoferii pe un astfel de drum
RĂZBOI Președintele Iranului îl sfidează pe Trump și anunță că 14 milioane de iranieni sunt gata să-și sacrifice viețile
14:19
Președintele Iranului îl sfidează pe Trump și anunță că 14 milioane de iranieni sunt gata să-și sacrifice viețile
FLASH NEWS Întâlnire în trei, între trimisul special al lui Trump, noul ambasador al SUA și Nicușor Dan. De ce nu apare întrevederea pe agenda președintelui
14:03
Întâlnire în trei, între trimisul special al lui Trump, noul ambasador al SUA și Nicușor Dan. De ce nu apare întrevederea pe agenda președintelui
FLASH NEWS Nicuşor Dan cere desecretizarea achiziţiilor de vaccinuri Pfizer
13:45
Nicuşor Dan cere desecretizarea achiziţiilor de vaccinuri Pfizer

Cele mai noi

Trimite acest link pe