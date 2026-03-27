Andrew Tate, în atenția poliției după redeschiderea unui dosar vechi. Ce acuzații i se aduc influencerului

Andrew Tate și cu fratele său, Tristan, sunt vizați într-un dosar redeschis în Regatul Unit.  Cei doi influenceri sunt investigați de poliția britanică după ce trei femei i-au acuzat pentru abuzuri sexuale și acte de viol comise între anii 2014 și 2015.

Dosarul a fost redeschis după patru ani de către poliția din Hertfordshire. Un organism de supraveghere al poliției a raportat că un fost detectiv ar putea fi acuzat pentru abuz în serviciu.

Biroul Independent pentru Conduita Poliției a anunțat că va investiga modul în care poliția britanică a gestionat acuzațiile formulate de cele trei femei împotriva celor doi influenceri.

Andrew Tate, acuzat pentru fapte de infracțiuni grave

Poliția a declarat pentru BBC: „În această fază incipientă ar fi necorespunzător să comentăm mai mult”.

Influencerul Andrew Tate, fost boxer, neagă că ar fi comis o faptă ilegală. El și cu fratele său au mai fost anchetați penal în România din anul 2022.

Acuzați pentru că au constrâns femei să facă filme erotice pentru adulți, cei doi au fost  în arest timp de patru luni.

Ce spune avocatul lui Andrew Tate

Ca răspuns la Biroul Independent pentru Conduita Poliției, avocatul lui Andrew Tate, Andrew Ford, a declarat:

„Serviciul de Procuratură al Coroanei a decis în 2019 și din nou în 2025 să nu mai ia nicio altă măsură în legătură cu acest caz, deoarece nu existau suficiente dovezi pentru a se formula acuzații”.

Un purtător de cuvânt al influencerului a declarat miercuri pentru BBC:

„Domnul Tate continuă să nege toate acuzațiile în termenii cei mai duri. Se va angaja pe deplin în orice proces legal adecvat, așa cum a făcut-o în mod constant”.

Frații Andrei și Tristan Tate / Sursa FOTO: Mihai Pop (Gândul)

Influencerii au fost arestați în 2022, în România

Plasați în arest la domiciliu, influencerii și-au recuperat mașinile de lux confiscate de autorități după trei ani. O decizie extraordinară emisă de justiția românească le-a permis să părăsească țara.

Cei doi influenceri au abordat personalități din anturajul președintelui Donald Trump și pe jurnalistul conservator Tucker Carlson.

