Trei bărbați, instruiți de militari ruși în tabere de gherilă din Bosnia, reținuți în Moldova. Pregăteau acțiuni de DESTABILIZARE în masă

Trei bărbați din Chișinău și Criuleni, cu vârstele de 27, 36 și 50 de ani, au fost reținuți de procurorii PCCOCS sub acuzația de pregătirea organizării dezordinilor în masă în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului din toamna anului trecut, scrie EVZ.RO.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cei trei ar fi participat, în august 2024, la instruiri desfășurate în tabere de gherilă din Bosnia și Herțegovina, exerciții la care ar fi participat și militari ruși.

Investigațiile SIS au stabilit că cei trei bărbați ar fi fost remunerați cu 300–400 de dolari pentru fiecare modul de instruire, plăți efectuate de o persoană originară din Tighina, aflată în prezent în Rusia, care coordona grupul prin aplicația Telegram.

