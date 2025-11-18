Prima pagină » Actualitate » Trei candidaturi pentru Primăria Capitalei, respinse de Biroul Electoral Municipal. Care sunt acestea

18 nov. 2025, 20:26, Actualitate
Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti a respins trei candidaturi depuse pentru Primăria Capitalei. Mai precis, este vorba de independenţii Dumitrică Stan, ASR Marcu Maria şi Popescu Dan Cristian.

De asemenea, au rămas valabile candidaturile lui Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluţă (PSD), George Burcea (POT), Anca Alexandrescu, din partea Alianţei electoraleDreptate pentru Bucureşti”, Virgil Alexandru Zidaru ( independent), Trifu Dănuţ Angelo (independent) Gheorghe Neţoiu (independent), Eugen Teodorovici (independent) Lasca Mihai Ioan (PPR), Vlad Gheorghe (independent) Ana Maria Cicleală (SENS), Oana Creţu (PSDU) Rareş Lazăr (România în acţiune) Angela Negrotă (independent), Florea Liviu Gheorghe (PNT-MM), Gheorghe Macovei (PRM) şi Constantin Titian Filip (independent).

