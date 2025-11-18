Primăria Capitalei vrea să atribuie anul acesta de Crăciun un contract pentru iluminatul festiv în valoare de aproape 8 milioane de lei, fără TVA, ceea ce înseamnă aproape 2 milioane de euro. Potrivit licitației lansate pe SEAP, este vorba de un contract de închiriere de luminițe, iar singurul ofertant la această achiziție este societatea Corvin Design din Hunedoara, care îi aparține lui Baba Horea Mihai, un vechi abonat la contractele cu statul. Culmea, în plină austeritate, bugetul alocat anul acesta este de trei ori mai mare decât cel de anul trecut.

Premierul Ilie Bolojan ne tot vorbește de austeritate de luni de zile, însă, când este vorba de bugetele controlate de primarii PNL, uită de tăieri și de economie.

Cel mai bun exemplu este oferit de Primăria Capitalei, controlată de PNL, prin edilul general interimar Stelian Bujduveanu, care anul acesta alocă nu mai puțin de 2 milioane de euro pentru iluminatul festiv.

Un singur ofertant pentru luminițele de Crăciun

Licitația, aflată încă în desfășurare, a fost lansată de Compania Municipală Iluminat Public, iar singurul ofertant este societatea Corvin Design din Hunedoara, potrivit informațiilor Gândul.

Această firmă îi aparține lui Baba Horea Mihai, și care este asociată cu firma BAREHA INVEST LIMITED, cu sediul social în Cipru, acolo unde, cel mai probabil, Baba își exportă profitul.

Familia Baba din Hunedoara este abonată la contracte cu primăriile.

Recent, Gândul a dezvăluit că Baba a prins un contract de sute de mii de euro și la Oradea, oraș condus până nu de mult de către premierul Ilie Bolojan. De altfel, afaceristul din Hunedoara este un adevărat „rege al ghirlandelor”, având sute de contracte cu primăriile din țara noastră.

Numai în 2023, familia Baba din Hunedoara a câștigat 4,6 milioane de lei pentru mon­tarea şi închirierea iluminatului festiv de Crăciun de la primăriile din Bucureşti, Timişoara, Oradea şi Vaslui.

„Hidoșenii” montate pe străzile orașului condus de Fritz

Presa din Timișoara a scris în anii trecuți că orașul controlat de Dominic Fritz, președinte USR, a cheltuit zeci de mii de euro, printr-o altă firmă deținută de familia Baba, pentru a decora municipiul „cu hidoșenii de Paște”.

Revenind la licitația pentru iluminatul festiv din Capitală, la capitolul „descriere”, compania municipală spune că vrea să creeze o atmosferă de iarnă „pe axa centrală și centul orașului”.

„Închiriere decorațiuni iluminat festiv pe perioada Sărbătorilor de iarnă 2025-2026 în scopul de a crea atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă pentru axa centrală și centrul orașului, unde se vor desfășura principalele evenimente specifice acestor sărbători”, se arată în descrierea licitației.

