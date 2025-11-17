Prima pagină » Actualitate » Vlad Gheorghe şi-a depus OFICIAL candidatura la Primăria Bucureşti: „Mă simt sprijinit de domnul preşedinte”

Vlad Gheorghe şi-a depus OFICIAL candidatura la Primăria Bucureşti: „Mă simt sprijinit de domnul preşedinte”

Luiza Dobrescu
17 nov. 2025, 11:08, Actualitate

Candidatul independent, Vlad Gheorghe, şi-a depus luni candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei. Acesta a declarat, la ieşirea din sediul Biroului Electoral Municipal, că îşi doreşte „un singur București cu un singur primar”. 

„Astăzi am depus candidatura și a fost acceptată de Biroul Electoral Municipal. Sunt singurul candidat independent veritabil și sunt viitorul primar care va desființa sectoarele și Ilfovul”, a declarat Vlad Gheorghe, la ieşirea din sediul BEM.

Vlad Gheorghe a fost membru USR, partid pe care l-a părăsit în 2024, după ce formaţiunea l-a trimis în Parlamentul European, apoi obţinut un mandat de eurodeputat, ca independent, la alegerile din 2024.

După ce a ieşit din sediul Biroului Electoral, Vlad Gheorghe a mai spus

„Trebuie să facem un singur București cu un singur primar, de aici, de la kilometrul zero până la zero, unde trebuie să se extindă Bucureștiul pentru că Bucureștiul ne-a rămas mic”, a mai spus Vlad Gheorghe.

Candidatul independent spune că îndeplineşte şi dorinţele fostului edil general, Nicuşor Dan, care vrea un primar care să unifice şi chiar „nu vede de ce nu l-ar sprijini” preşedintele, având în vedere că şi  Gheorghe l-a sprijinit în ultimii 10 ani.

„Mă simt sprijinit de domnul preşdinte, în aceeaşi măsură în care avem aceleaşi valori”. 

Candidatul independent Vlad Gheorghe spune că a reușit să strângă semnăturile necesare pentru a candida la Primăria București

Scandal între foști și actuali USR-iști. Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-a furat programul pentru București. A mers chiar la OSIM: lucrul ONEST de făcut este ca fiecare să aibă grijă de ideile proprii/să nu mai “pesedească”

