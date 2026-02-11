Snowboarderul australian Cameron Bolton a ajuns la spital, după ce și-a fracturat gâtul în timpul antrenamentelor pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, relatează The Guardian.

Potrivit sursei citate, sportivul în vârstă de 35 de ani a suferit un accident luni, în timpul antrenamentelor pentru proba de snowboard cross, și s-a trezit a doua zi cu dureri tot mai intense la gât.

A fost dus la scanări, care au relevat două fracturi, apoi transportat de pe munte cu elicopterul împreună cu un oficial al echipei australiene pentru tratament suplimentar.

Colegii săi au declarat că sportivul era într-o dispoziție bună, în ciuda gravității accidentării.

„Cam a vrut să-i facă pe coechipierii lui să înțeleagă ce se întâmplă și că este bine, că este bine și că este îngrijit corespunzător”, a spus una dintre colegele sale.

Aceasta ar fi fost a patra sa Olimpiadă. Bolton a obținut medalia de argint în proba de snowboard cros pe echipe mixte, alături de Mia Clift, la Campionatele Mondiale de anul trecut de la Engardin (Elveţia).

Pentru echipa Australiei acesta este, însă, al patrulea accident. Sportiva Laura Peel s-a rănit la genunchi în timpul unui antrenament preolimpic, iar schioarea Daisy Thomas a suferit și ea o accidentare la genunchi în urma unei căzături.

Misaki Vaughan a fost, de asemenea, exclusă din competiții după ce a picat un test de halfpipe, lovindu-se la cap în timpul antrenamentului de luni.

Conform protocoalelor, tânăra de 20 de ani nu poate participa la competitie timp de minimum șapte zile.

Reamintim că, duminică, vedeta SUA Lindsey Vonn a suferit un accident grav la Jocurile Olimpice, fiind, de asemenea transportată cu elicopterul la spital. La doar 13 secunde după startul ultimei sale curse, la Cortina, în nordul Italiei, Vonn a căzut pe pârtie.

