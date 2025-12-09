🚨 Trump cere alegeri prezidențiale în Ucraina: „A venit momentul”. „Rusia este într-o poziție puternică de negociere”, spune Trump pentru Politico

13:45

Donald Trump a declarat că perspectiva aderării Ucrainei la NATO „nu a fost niciodată luată în serios” și că acest lucru era cunoscut cu mult înainte de Putin.

„Aceasta a fost întotdeauna o înțelegere: Ucraina nu va adera la NATO. Cu mult înainte de Putin, sincer. Iar acum ei insistă. Când Zelenski s-a întâlnit pentru prima oară cu Putin, el a spus: «Vreau două lucruri: să recuperez Crimeea și să aderăm la NATO». Și a spus-o destul de nepoliticos. Este un bun vânzător», a declarat președintele SUA.

Reamintim că planul de pace al lui Trump presupune renunțarea de către Kiev la aderarea la NATO, însă Ucraina consideră acest punct inacceptabil.