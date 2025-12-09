🚨 Trump cere alegeri prezidențiale în Ucraina: „A venit momentul”. „Rusia este într-o poziție puternică de negociere”, spune Trump pentru Politico

„El (Zelenski, – ed.) este un mare vânzător. Îl numesc P.T. Barnum. Știți cine este P.T. Barnum, nu? Știu. Unul dintre cei mai mari din istorie. Putea vinde orice produs în orice moment. Aceasta era replica lui: «Pot vinde orice produs în orice moment».Și era adevărat. A spus că nu contează dacă produsul funcționează sau nu. Ei bine, el este ca P.T. Barnum. L-a convins pe escrocul Joe Biden să-i dea 350 de miliarde de dolari. Și uite ce s-a întâmplat. S-a întâmplat să dispară aproximativ 25% din țara sa.”