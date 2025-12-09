Prima pagină » Actualitate » Trump cere alegeri prezidențiale în Ucraina: „A venit momentul”. „Rusia este într-o poziție puternică de negociere”, spune Trump pentru Politico

09 dec. 2025, 13:39, Actualitate
Trump cere alegeri prezidențiale în Ucraina: „A venit momentul”. „Rusia este într-o poziție puternică de negociere”, spune Trump pentru Politico
13:54

UPDATE. Trump: Zelenski l-a convins pe escrocul de Joe Biden să-i dea 350 de miliarde de dolari și, prin urmare, 25% din țara sa a dispărut.

„El (Zelenski, – ed.) este un mare vânzător. Îl numesc P.T. Barnum. Știți cine este P.T. Barnum, nu? Știu. Unul dintre cei mai mari din istorie. Putea vinde orice produs în orice moment. Aceasta era replica lui: «Pot vinde orice produs în orice moment».Și era adevărat. A spus că nu contează dacă produsul funcționează sau nu. Ei bine, el este ca P.T. Barnum. L-a convins pe escrocul Joe Biden să-i dea 350 de miliarde de dolari. Și uite ce s-a întâmplat. S-a întâmplat să dispară aproximativ 25% din țara sa.”

13:45

UPDATE. Trump: De mult timp se știa că Ucraina nu va adera la NATO

Donald Trump a declarat că perspectiva aderării Ucrainei la NATO „nu a fost niciodată luată în serios” și că acest lucru era cunoscut cu mult înainte de Putin.

„Aceasta a fost întotdeauna o înțelegere: Ucraina nu va adera la NATO. Cu mult înainte de Putin, sincer. Iar acum ei insistă. Când Zelenski s-a întâlnit pentru prima oară cu Putin, el a spus: «Vreau două lucruri: să recuperez Crimeea și să aderăm la NATO». Și a spus-o destul de nepoliticos. Este un bun vânzător», a declarat președintele SUA.

Reamintim că planul de pace al lui Trump presupune renunțarea de către Kiev la aderarea la NATO, însă Ucraina consideră acest punct inacceptabil.

13:45

UPDATE. Trump: Rusia este în avantaj în războiul din Ucraina

Întrebat de jurnalistul POLITICO dacă Ucraina se află în prezent într-o poziție puternică de negociere, Donald Trump a spus că, fără îndoială, Rusia este o țară mult mai mare și, prin urmare, în avantaj.

După ce a menționat că acest război nu ar fi trebuit să se întâmple și se datorează în principal incapacității lui Joe Biden de a gestiona politica externă, Donald Trump a menționat că a împiedicat declanșarea celui de-al Treilea Război Mondial.

„Cred că dacă nu aș fi fost președinte, ați fi putut avea al Treilea Război Mondial. Cred că ați fi avut o problemă mult mai mare decât cea pe care o aveți acum”, a spus Donald Trump.

A venit momentul alegerilor prezidențiale în Ucraina, spune Donald Trump într-un interviu pentru Politico. Președintele SUA spune că Rusia are un „avantaj semnificativ” în negocieri.

„Știți, ei vorbesc despre democrație, dar se ajunge la punctul în care nu mai este democrație”, a remarcat președintele Statelor Unite.

Donald Trump a declarat că Ucraina trebuie să organizeze alegeri prezidențiale acum: „Cred că da. A trecut ceva timp. Lucrurile nu merg bine. Da, cred că este momentul. Cred că acum este momentul să se organizeze alegeri. Ei folosesc războiul pentru a evita alegerile, dar cred că poporul ucrainean ar trebui să aibă această alegere. Și poate Zelenski va câștiga. Nu știu cine va câștiga. Dar nu au mai avut alegeri de mult timp. Știți, se vorbește despre democrație, dar la un moment dat, nu mai este democrație”, a spus el într-un interviu acordat Politico.

Știre în curs de actualizare

