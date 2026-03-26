Trump e foc și pară pe Zelenski. Serviciile SUA au interceptat comunicații ale Ucrainei în care se vorbea de sute de milioane de dolari pentru Biden

Serviciile de informații ale SUA au interceptat comunicații ale guvernului ucrainean în care se discuta un plan de a direcționa sute de milioane de dolari din banii contribuabililor americani, alocați pentru energie curată în țara afectată de război, și de a-i transfera în Statele Unite, ca să îmbogățească campania de realegere din 2024 a președintelui de atunci, Joe Biden, precum și Comitetul Național Democrat, indică un raport de informații declasificat care sintetizează interceptările și care a fost obținut de publicația americană Just the News, articol distribuit de însuși Donald Trump pe rețelele sociale, scrie inpolitics.ro.

Donald Trump a postat știrea pe platforma sa socială.

Tulsi Gabbard, Directorul Comunității Naționale de Informații, a aflat de curând despre aceste interceptări și a cerut oficialilor Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) să caute înregistrări ca să vadă dacă planul a fost efectiv pus în aplicare și dacă ar trebui făcută o sesizare penală către FBI.

Dar echipa lui Gabbard nu a găsit dovezi substanțiale că acuzațiile interceptate ar fi fost investigate temeinic în timpul administrației Biden. Oficialii au spus că nu se crede că aceste comunicații sunt legate de eforturi de dezinformare rusească.

Raportul declasificat este un rezumat al interceptărilor brute realizate de agențiile de spionaj americane la sfîrșitul anului 2022 privind presupusul plan, iar oficialii care au analizat documentele au declarat că pare să fi existat o lipsă de interes în investigarea unei acuzații privind interferența străină într-o alegere din SUA.

„Guvernul ucrainean și persoane neprecizate din Guvernul SUA, prin intermediul USAID la Kiev, ar fi elaborat un plan care ar fi furnizat sute de milioane de dolari din banii contribuabililor americani pentru finanțarea unui proiect de infrastructură pentru Ucraina, care urma să fie folosit ca acoperire pentru a direcționa aproximativ 90% din fondurile alocate către DNC pentru finanțarea campaniei de realegere a lui Joe Biden”, se arată în rezumatul declasificat al interceptărilor. „Aceștia erau încrezători că proiectul va fi finanțat inițial, chiar dacă, la un moment dat în viitor, acesta urma să fie respins ca inutil. În acel moment, banii ar fi fost deja alocați și imposibil de returnat sau de folosit în alt scop”, adaugă raportul, potrivit sursei citate.

Interceptările menționau doi subcontractori americani ca posibili destinatari ai banilor ce urmau să fie apoi direcționați către fondurile Partidului Democrat, au spus oficialii. Numele lor sunt incluse în datele brute încă clasificate, însă au fost blurate din raportul declasificat obținut de Just the News.

„Planul includea detalii despre modul în care subcontractorii urmau să fie finanțați prin companii americane, astfel încît modul în care fondurile erau cheltuite și alocate să fie dificil de urmărit”, se arată în rezumatul declasificat. „În plus, urmau să fie încheiate contracte dificil de verificat. În acest mod, cea mai mare parte a finanțării SUA ar fi fost deturnată către campania electorală a lui Joe Biden, fără posibilitatea de a urmări exact proveniența fondurilor.”

