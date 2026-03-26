Prima pagină » Actualitate » Trump, acuzat că a dezvăluit o hartă secretă pasagerilor unui zbor privat

Trump, acuzat că a dezvăluit o hartă secretă / Sursa FOTO: Mediafax

Președintele Donald Trump se află în centrul unui nou scandal în Statele Unite, scrie Mediafax. De data aceasta, liderul de la Casa Albă este acuzat că ar fi arătat o hartă secretă pasagerilor unui zbor privat.

Potrivit unui memoriu trimis Congresului SUA, întâmplarea ar fi avut loc în 2022.

Ce s-a întâmplat, de fapt

Trump este acuzat de a fi păstrat o înregistrare atât de sensibilă încât doar șase persoane din guvern au avut acces la ea. Jamie Raskin, liderul democraților din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, a declarat că Departamentul de Justiție i-a furnizat o „notă incriminatoare” despre modul în care Trump a gestionat documentele clasificate.

De asemenea, documentul datat 2023, pregătit pentru consilierul special Jack Smith, arată că Trump a ascuns unele înregistrări pentru a-și promova interesele personale de afaceri.

Nota completă transmisă comisiei juridice din Camera Reprezentanților nu a fost făcută publică, dar Raskin a citat mai multe fragmente din aceasta într-o scrisoare adresată procurorului general Pam Bondi. „Aceste noi dezvăluiri sugerează că Donald Trump a furat documente atât de sensibile încât doar șase persoane din întreg Guvernul SUA au avut acces la ele”, a declarat Raskin.

În memoriu se menționa că „procurorii au identificat o hartă clasificată pe care credem că Trump ar fi putut-o arăta unor persoane aflate la bordul unui avion privat”. Memorandumul ar fi identificat-o printre persoanele aflate la bordul zborului pe Susan Wiles, care ocupă acum funcția de șefă de cabinet a președintelui.

Documentul a fost pregătit ca parte a urmăririi penale federale intentate de procurorul special Jack Smith împotriva lui Trump pentru păstrarea documentelor clasificate după ce acesta a părăsit funcția.

Reacția Casei Albe

Casa Albă a respins acuzațiile și a transmis că „Raskin are credibilitate 0”, iar președintele Trump „nu a făcut nimic greșit”.

De altfel, chiar Trump a negat în mod constant orice abatere și a acuzat Departamentul de Justiție din timpul predecesorului său, Joe Biden, că este folosit ca armă împotriva sa.

Un judecător federal a respins ulterior cazul, invocând îngrijorări cu privire la modul de numire a procurorului Smith.

Trebuie precizat și că purtătorul de cuvânt al Departamentului de Justiție nu a contestat citatele lui Raskin din memoriu, dar a respins credibilitatea acestuia.

