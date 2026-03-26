Trump, acuzat că a dezvăluit o hartă secretă pasagerilor unui zbor privat

Președintele Donald Trump se află în centrul unui nou scandal în Statele Unite, scrie Mediafax. De data aceasta, liderul de la Casa Albă este acuzat că ar fi arătat o hartă secretă pasagerilor unui zbor privat.

Potrivit unui memoriu trimis Congresului SUA, întâmplarea ar fi avut loc în 2022.

Ce s-a întâmplat, de fapt

Trump este acuzat de a fi păstrat o înregistrare atât de sensibilă încât doar șase persoane din guvern au avut acces la ea. Jamie Raskin, liderul democraților din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, a declarat că Departamentul de Justiție i-a furnizat o „notă incriminatoare” despre modul în care Trump a gestionat documentele clasificate.

De asemenea, documentul datat 2023, pregătit pentru consilierul special Jack Smith, arată că Trump a ascuns unele înregistrări pentru a-și promova interesele personale de afaceri.

Nota completă transmisă comisiei juridice din Camera Reprezentanților nu a fost făcută publică, dar Raskin a citat mai multe fragmente din aceasta într-o scrisoare adresată procurorului general Pam Bondi. „Aceste noi dezvăluiri sugerează că Donald Trump a furat documente atât de sensibile încât doar șase persoane din întreg Guvernul SUA au avut acces la ele”, a declarat Raskin.

În memoriu se menționa că „procurorii au identificat o hartă clasificată pe care credem că Trump ar fi putut-o arăta unor persoane aflate la bordul unui avion privat”. Memorandumul ar fi identificat-o printre persoanele aflate la bordul zborului pe Susan Wiles, care ocupă acum funcția de șefă de cabinet a președintelui.

Documentul a fost pregătit ca parte a urmăririi penale federale intentate de procurorul special Jack Smith împotriva lui Trump pentru păstrarea documentelor clasificate după ce acesta a părăsit funcția.

Reacția Casei Albe

Casa Albă a respins acuzațiile și a transmis că „Raskin are credibilitate 0”, iar președintele Trump „nu a făcut nimic greșit”.

De altfel, chiar Trump a negat în mod constant orice abatere și a acuzat Departamentul de Justiție din timpul predecesorului său, Joe Biden, că este folosit ca armă împotriva sa.

Un judecător federal a respins ulterior cazul, invocând îngrijorări cu privire la modul de numire a procurorului Smith.

Trebuie precizat și că purtătorul de cuvânt al Departamentului de Justiție nu a contestat citatele lui Raskin din memoriu, dar a respins credibilitatea acestuia.

