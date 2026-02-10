Prima pagină » Actualitate » Sporul natural s-a menținut negativ, în decembrie 2025. Numărul deceselor a fost de aproape 2 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii, arată INS

Sporul natural s-a menținut negativ, în decembrie 2025. Numărul deceselor a fost de aproape 2 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii, arată INS

10 feb. 2026, 11:38, Actualitate
Institutul Național de Statistică (INS) a transmis că sporul natural s-a menținut negativ, în luna decembrie 2025. Potrivit datelor, numărul deceselor înregistrate a fost de aproape 2 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii. Peste 11.800 de copii s-au născut în ultima lună a anului trecut, iar puțin peste 22.000 de cetățeni au decedat.

Ultimele date emise de Institutul Național de Statistică (INS) arată că au fost înregistrate 11.893 de certificate de naștere, ceea ce a însemnat un număr cu 7,3% mai mare față de noiembrie 2025. De asemenea, au decedat 22.077 de persoane, mai multe cu 18,8% față de luna precedentă.

„În decembrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.893 copii, în creştere cu 808 (+7,3%) faţă de luna noiembrie 2025.

Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna decembrie 2025 a fost de 22.077 (11.377 pentru persoane de sex masculin şi 10.700 pentru persoane de sex feminin), mai mult cu 3.488 decese faţă de luna noiembrie 2025, ceea ce reprezintă o creştere de 18,8% (+18,3% persoane de sex masculin şi +19,2% persoane de sex feminin).

Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna decembrie 2025 a fost de 60, în creştere cu 13 faţă de luna noiembrie 2025”, arată datele INS.

Sporul natural s-a menținut negativ, în decembrie 2025 / foto: Shutterstock

INS: s-au înregistrat 22.077 de decese în decembrie 2025

Datele mai indică faptul că sporul natural s-a menținut negativ, la -10.184, în decembrie 2025. Potrivit INS, numărul deceselor a fost de 1,9 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii. Defalcat, avem următoarele date:

  • 9.230 de decese din totalul de 22.077 de decese s-au înregistrat la persoanele cu vârsta de 80 de ani și peste acest prag (41,8%);
  • 6.090 de decese din total (27,6%) au fost înregistrate la persoanele de 70-79 ani;
  • 3.574 de decese din total (16,2%) au fost înregistrate la persoanele în vârstă de 60-69 ani;
  • La grupa de vârstă 0-4 ani, s-au înregistrat 67 de decese;
  • La grupa de vârstă 5-19 ani, s-au înregistrat 57 de decese;
  • La grupa de vârstă 20-29 de ani, s-au înregistrat 80 de decese.

Alte date oferite de Institutul Național de Statistică

  • S-au înregistrat 3.915 căsătorii la oficiile de stare civilă din România;
  • S-au înregistrat 1.981 de divorțuri pronunțate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor;
  • Numărul certificatelor de naştere pentru născuţi-vii înregistrat în luna decembrie 2025 a fost mai mic cu 414 (-3,4%) comparativ cu aceeaşi lună din anul 2024, arată News.ro.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

