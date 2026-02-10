Prima pagină » Actualitate » Filmul de pe Netflix care a ajuns în topul preferințelor, acum, în februarie 2026. Producția plină de romantism a fost lansată în urmă cu 2 ani

10 feb. 2026, 10:44, Actualitate
Un alt film de pe Netflix a ajuns în topul preferințelor cinefililor, într-un timp scurt, acum, în februarie 2026. Este vorba despre o producție plină de romantism care a fost lansată în urmă cu 2 ani.

Un alt film se află, acum, în atenția cinefililor, pe Netflix. O producție din anul 2023 a fost încărcată, recent, pe platforma de streaming și a ajuns rapid în top. Pelicula romantică aduce în prim plan o poveste de dragoste între un fotograf, Will (Nat Wolff), și o jurnalistă, Jane (Lucy Hale).

Actrița Lucy Hale joacă în pelicula romantică „Which Brings Me To You” / foto: Mediafax Foto 

Filmul tratează o poveste de iubire între un fotograf și o jurnalistă

„Which Brings Me To You” este un film lansat pe data de 19 ianuarie 2024 și este disponibil pe Netflix atât pentru România, cât și pentru alte țări. În peliculă apare și actorul John Gallagher Jr., în vârstă de 41 de ani, și interpretează rolul lui Wallace.

În film, cele două personaje principale, Will și Jane ajung să discute despre dezamăgirile romantice prin care au trecut. În cele din urmă, realizează că ambii sunt singuri și începe să crească dorința de cunoaștere. Apoi, aceștia realizează că sunt mult mai compatibili decât au crezut inițial, scrie Click.

O parte din producțiile în care a jucat Lucy Hale

  • De-a lungul carierei sale, a primit 11 premii și a fost nominalizată de 9 ori.
  • „Truth or Dare” (2018);
  • „Scream 4” (2011);
  • „Fantasy Island” (2020);
  • „The Hating Game” (2021);
  • „Inside Man” (2023);
  • „Carly Pearce Feat. Chris Stapleton: We Don’t Fight Anymore” (2023).

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

