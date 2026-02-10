Franța confirmă pregătirile pentru transferul avioanelor Mirage 2000 către Ucraina, dar și extinderea producției comune de armament. Parisul și Kievul au convenit că vor accelera livrările de sisteme de apărare aeriană, rachete și muniții ghidate, inclusiv al sistemului Mistral, dorit și de România.

Franța se pregătește să transfere avioane de vânătoare Mirage 2000 către Ucraina, în cadrul unei cooperări militare extinse menite să consolideze forțele aeriene și capacitățile de apărare aeriană ale Kievului. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării din Ucraina, luni, 9 februarie, scrie Kievpost.com.

Subiectul a fost discutat în cadrul unei întâlniri dintre ministrul ucrainean al Apărării, Mikhailo Fedorov, și ministrul francez al Forțelor Armate, Catherine Vautrin. Discuțiile au vizat nu doar livrarea avioanelor Mirage 2000, ci și extinderea cooperării industriale în domeniul apărării.

Potrivit Kievului, Franța este pregătită să furnizeze aeronave Mirage 2000 în contextul în care Ucraina caută să își întărească apărarea împotriva atacurilor cu rachete și drone lansate de Rusia. Cele două părți au analizat și accelerarea producției și livrării bombelor aeriene ghidate cu precizie AASM Hammer, precum și grăbirea livrărilor de rachete antibalistice Aster.

Ucraina și-a reiterat interesul pentru sisteme franceze suplimentare de apărare aeriană, inclusiv SAMP/T, Mistral și Crotale. De asemenea, Kievul a propus o colaborare pentru modernizarea sistemului SAMP/T, cu scopul de a-i spori capacitatea de a contracara amenințările balistice.

Ucraina vrea să cumpere rachetele cu rază lungă de acțiune SCALP

Pe agenda discuțiilor s-a aflat și furnizarea potențială de capabilități de atac la distanță lungă, inclusiv rachete de croazieră SCALP.

Conform autorităților ucrainene, țara operează cel puțin șase aeronave Mirage 2000-5F din februarie 2025, iar piloții și personalul de la sol urmează să finalizeze programele de instruire în Franța până la sfârșitul anului.

În paralel, Ucraina și Franța au semnat o scrisoare de intenție privind producția comună de arme pe teritoriul ambelor state, marcând o schimbare strategică de la simple livrări de armament către o cooperare industrială pe termen lung. Acordul deschide calea pentru proiecte comune de amploare, inclusiv testarea soluțiilor de securitate și dezvoltarea sistemelor de război electronic.

Părțile au discutat și mecanismele de finanțare pentru aceste proiecte, inclusiv prin instrumente de credit ale Uniunii Europene și programul SAFE.

