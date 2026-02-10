Prima pagină » Știri externe » Moscova acuză SUA că a abandonat „acordurile de la Anchorage”. Lavrov: Americanii urmăresc doar dominația economică globală

Moscova acuză SUA că a abandonat „acordurile de la Anchorage”. Lavrov: Americanii urmăresc doar dominația economică globală

Mihai Tănase
10 feb. 2026, 11:07, Știri externe
Moscova acuză SUA că a abandonat „acordurile de la Anchorage”. Lavrov: Americanii urmăresc doar dominația economică globală

Relațiile dintre Rusia și Statele Unite par blocate, transmite ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov. Șeful diplomației ruse afirmă că Washingtonul a renunțat la „acordurile de la Anchorage”, dar continuă o politică de presiune economică și sancțiuni împotriva Rusiei.

Procesul de reconciliere dintre Rusia și Statele Unite a ajuns într-un impas, a declarat ministrului rus de externe, Serghei Lavrov. Oficialul rus a făcut aceste afirmații într-un interviu acordat canalului de televiziune TV BRICS, în care a criticat dur poziția Washingtonului, scrie Le Monde.fr.

Serghei Lavrov acuză Statele Unite că acordă mai mult prioritate unei politici de „dominație economică” la nivel global și au renunțat la așa-numitele „Acorduri de la Anchorage”, încheiate în august 2025, după întâlnirea avută de Trump cu Putin.

Moscova susține că aceste acorduri ar fi prevăzut transferul pașnic al întregii regiuni Donbas către Rusia, însă Casa Albă nu a confirmat niciodată existența unui asemenea document.

„Ni se spune că problema ucraineană trebuie rezolvată. La Anchorage, am acceptat propunerea Statelor Unite… Ei au propus, noi am acceptat, problema ar fi trebuit rezolvată. Ei au propus o soluție cu Ucraina, noi eram pregătiți, dar acum ei nu mai sunt”, a declarat ministrul rus de externe.

Lavrov a mai susținut că, în pofida angajamentelor asumate pentru un „parteneriat cuprinzător, amplu și reciproc avantajos”, Washingtonul continuă să adopte o politică ostilă față de Rusia. În acest context, oficialul a acuzat impunerea de noi sancțiuni și acțiuni împotriva petrolierelor rusești în apele internaționale.

„În practică, totul este exact invers: se impun noi sancțiuni, se poartă un război împotriva petrolierelor noastre în marea liberă, încălcând Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării. India și alți parteneri sunt presați să nu cumpere resursele energetice rusești accesibile și ieftine. Din punct de vedere economic, americanii și-au demonstrat clar dorința de dominare”, a afirmat Lavrov.

Declarațiile vin în contextul în care secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat pe 5 februarie că Washingtonul va decide dacă va impune sau nu noi sancțiuni Rusiei, în funcție de evoluția negocierilor de pace.

Totodată, Serghei Lavrov a acuzat administrația Trump că nu a abrogat legile adoptate în timpul mandatului lui Joe Biden, prin care au fost impuse sancțiuni Rusiei după declanșarea invaziei Ucrainei.

Recomandarea autorului:

Trump cere un nou tratat nuclear „modernizat” cu Rusia: Cel vechi a fost „prost negociat”

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Marco Rubio merge la Budapesta cu două luni înainte de alegerile parlamentare. Trump și-a anunțat „sprijinul total” pentru Orban
10:31
Marco Rubio merge la Budapesta cu două luni înainte de alegerile parlamentare. Trump și-a anunțat „sprijinul total” pentru Orban
ȘTIINȚĂ Fenomenul astronomic al anului 2026: Pe 28 februarie, șase planete se vor alinia pe cerul nopții
10:28
Fenomenul astronomic al anului 2026: Pe 28 februarie, șase planete se vor alinia pe cerul nopții
TRAGEDIE Caz rezolvat după 17 ani. Ce s-a descoperit după ce cadavrul unui muncitor român a fost aruncat la o groapă de gunoi din Italia
09:59
Caz rezolvat după 17 ani. Ce s-a descoperit după ce cadavrul unui muncitor român a fost aruncat la o groapă de gunoi din Italia
PACE ÎN UCRAINA Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron insistă cu lansarea unei inițiative de la Bruxelles pentru dialogul cu Putin
09:58
Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron insistă cu lansarea unei inițiative de la Bruxelles pentru dialogul cu Putin
ANALIZĂ Planul UE pentru aderarea Ucrainei în 2027. Care sunt cei cinci pași analizați la Bruxelles, în ciuda veto-ului Ungariei
09:43
Planul UE pentru aderarea Ucrainei în 2027. Care sunt cei cinci pași analizați la Bruxelles, în ciuda veto-ului Ungariei
ACUZAȚII Moscova acuză Washingtonul că au ignorat „oferta” lui Putin de 1.000.000.000 $ pentru Consiliul de Pace al lui Trump
09:00
Moscova acuză Washingtonul că au ignorat „oferta” lui Putin de 1.000.000.000 $ pentru Consiliul de Pace al lui Trump
Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Cancan.ro
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord, susține Amnesty International
Cancan.ro
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile. Ce este „dieta de urgență”! Imagini WOW cu artista
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Ești obligat să oprești dacă te afli pe banda 2 când pietonul începe traversarea? Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce zăpada este albă?

Cele mai noi

Trimite acest link pe