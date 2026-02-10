Moscova acuză SUA că a abandonat „acordurile de la Anchorage”. Lavrov: Americanii urmăresc doar dominația economică globală

Relațiile dintre Rusia și Statele Unite par blocate, transmite ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov. Șeful diplomației ruse afirmă că Washingtonul a renunțat la „acordurile de la Anchorage”, dar continuă o politică de presiune economică și sancțiuni împotriva Rusiei.

Procesul de reconciliere dintre Rusia și Statele Unite a ajuns într-un impas, a declarat ministrului rus de externe, Serghei Lavrov. Oficialul rus a făcut aceste afirmații într-un interviu acordat canalului de televiziune TV BRICS, în care a criticat dur poziția Washingtonului, scrie Le Monde.fr.

Serghei Lavrov acuză Statele Unite că acordă mai mult prioritate unei politici de „dominație economică” la nivel global și au renunțat la așa-numitele „Acorduri de la Anchorage”, încheiate în august 2025, după întâlnirea avută de Trump cu Putin.

Moscova susține că aceste acorduri ar fi prevăzut transferul pașnic al întregii regiuni Donbas către Rusia, însă Casa Albă nu a confirmat niciodată existența unui asemenea document.

„Ni se spune că problema ucraineană trebuie rezolvată. La Anchorage, am acceptat propunerea Statelor Unite… Ei au propus, noi am acceptat, problema ar fi trebuit rezolvată. Ei au propus o soluție cu Ucraina, noi eram pregătiți, dar acum ei nu mai sunt”, a declarat ministrul rus de externe.

Lavrov a mai susținut că, în pofida angajamentelor asumate pentru un „parteneriat cuprinzător, amplu și reciproc avantajos”, Washingtonul continuă să adopte o politică ostilă față de Rusia. În acest context, oficialul a acuzat impunerea de noi sancțiuni și acțiuni împotriva petrolierelor rusești în apele internaționale.

„În practică, totul este exact invers: se impun noi sancțiuni, se poartă un război împotriva petrolierelor noastre în marea liberă, încălcând Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării. India și alți parteneri sunt presați să nu cumpere resursele energetice rusești accesibile și ieftine. Din punct de vedere economic, americanii și-au demonstrat clar dorința de dominare”, a afirmat Lavrov.

Declarațiile vin în contextul în care secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat pe 5 februarie că Washingtonul va decide dacă va impune sau nu noi sancțiuni Rusiei, în funcție de evoluția negocierilor de pace.

Totodată, Serghei Lavrov a acuzat administrația Trump că nu a abrogat legile adoptate în timpul mandatului lui Joe Biden, prin care au fost impuse sancțiuni Rusiei după declanșarea invaziei Ucrainei.

