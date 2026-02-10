Prima pagină » Știri politice » Sute de primari au venit la București să discute cu premierul. Bolojan: „Nici eu nu sunt încântat că trebuie să plătim taxe în plus”

10 feb. 2026, 11:00, Știri politice
Sute de primari au venit la București să discute cu premierul. Bolojan: „Nici eu nu sunt încântat că trebuie să plătim taxe în plus”
Alina Apostol, primar PNL în comuna Ciortești: „De 10 ani de când sunt în funcție, nu am întâmpinat atâtea probleme administrative ca în ultimul an”

Alina Apostol, primarul comunei Ciortești, jud. Iași, spune că a întâmpinat foarte multe probleme în ultima jumătate de an.

De 10 ani de când sunt în funcție, nu am întâmpinat atâtea probleme administrative ca în ultimul an, mai ales în ultima jumătate de an. (…) Ce ne deranjează pe noi foarte tare și pe mine, personal, e că nu există nicio predicție asupra investițiilor, sau a ce urmează, ca noi în mandatele noastre să livrăm oamenilor. Ne-au învestit cu încrederea că vom îmbunătăți infrastructura, că vom avea realizări. Nu putem fi primari doar pentru adeverință de buletin și cazuri sociale. Îmi doresc tare mult ca premierul să gândească o relansare economică și primăriile din mediul rural să aibă acces și la dezvoltare”, spune Alina Apostol.

Ilie Bolojan: „Niciun cetățean, nici eu, nici dumneavoastră nu suntem încântați că trebuie să plătim taxe în plus, dar trebuie să le explicăm cetățenilor”

Premierul Ilie Bolojan spune că nimeni nu este încântat de aceste măriri de taxe, dar „trebuie să le explicăm cetățenilor”. Prim-ministrul a declarat că spera ca pachetul administrației locale și centrale să fie adoptat săptămâna viitoare.

Era o chestiune de respect din partea mea să particip azi la adunarea generală a asociației primarilor, având în vedere că am fost 3 mandate primar și un mandat președinte de CJ.

Vă asigur de respectul meu, știind cât de dificil să gestionezi problemele unei comunități cu resurse reduse. Nu va mai putea fi așa cum eram obișnuiți până acum.

Avem niște deficite foarte mari pe care guvernele noastre s-au angajat să le corecteze și pe care dacă ne dorim să rămânem în niște echilibre financiare, va trebui să le urmărim în anii următori. Capacitatea Guvernului de a crește transferurile către autoritățile locale e scăzută, indiferent cine va fi premier și ce coaliție va guverna în anii următori.

În România, majoritatea sumelor pe care le folosește administrația locală provin din transferuri de la bugetul de stat – circa 80%. În UE e circa 50%. Aproape jumătate din investițiile din țara asta se fac prin autoritățile locale, un procent dublu față de UE. Este o realitate că în media țărilor din UE veniturile din taxele locale acoperă cheltuielile cu salariile.

În România reprezintă un sfert din cheltuielile cu salariile. Una este situația în reședințele de județ și alta în comunele mici, unde lucrurile sunt problematice. Anul trecut și anul acesta vor fi niște ani determinanți pentru administrația publică locală.

Avem 2 posibilități: să dovedim că în actualele structuri putem fi mai performanți, mai eficienți sau dacă nu reușim acest lucru, e o problemă de timp până în 2028, când vor fi alegeri, se va ajunge la o reformă a administrației care va însemna reduceri de comune, comasări. Acest pachet pentru administrație pe care ar trebui ca cel mai târziu săptămâna viitoare să-l adoptăm, aduce niște lucruri foarte importante. Vă întărește mandatul pe care vi l-au acordat cetățenii: capacitatea de a planifica, de a genera politici publici. Schimbarea nu se poate face din București, ci prin fiecare din dumneavoastră.

Acest pachet conține și componente de reducere de personal, acolo unde personalul depășește limitele care vor fi stabilite. Consider că fiecare administrație din România, în forma în care sunt făcute normativele actuale, poate să funcționeze foarte bine. Acest pachet e important și sper să-l punem în practică cel mai târziu săptămâna viitoare. O componentă importantă sunt taxele locale. nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut, pentru că componenta de venituri din taxele locale e în România cam 0,55% din PIB, în timp ce în UE media este 1,8%. Niciun cetățean, nici eu, nici dumneavoastră nu suntem încântați că trebuie să plătim taxe în plus, dar trebuie să le explicăm cetățenilor. Această majorare a fost dublată și de eliminarea unor excepții. E adevărat că pentru anumite categorii creșterile au fost mai mari decât cele estimate”, spune premierul.

Sorin Grindeanu: „În ultima perioadă s-a încercat cu bună știință și aproape cu toate mijloacele diabolizarea primarului din România”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că se încearcă „diabolizarea” primarilor din România.

„Vă spun, fără să mă feresc deloc, nici nu aș avea cum, că rezonez cu mare parte din propunerile venite dinspre UDMR pe care le-am văzut cu toții. Tocmai de aceea aș vrea azi, aici, dacă vom putea să facem un exercițiu de sinceritate, să lăsăm la o parte discursurile triumfaliste și să vorbim deschis despre elefanții din încăpere. Sper că atât dumneavoastră cât și noi veți fi de acord cu această propunere a noastră. În primul rând și cred că de aici trebuie să plecăm știți foarte bine că în ultima perioadă s-a încercat cu bună știință și aproape cu toate mijloacele diabolizarea primarului din România. Pe scurt, dacă nu ești dintr-o localitate în care ai miliarde de la buget, atunci aproape de fiecare dată ești prezentat a fi incapabil, ești angajator de pile sau amante sau ești unul dintre cei care vrei să iei fonduri de la bugetul de stat ca să le furi.Această diabolizare in corpore este doar o minciună comodă care exprimă o lene morală și intelectuală a celor incapabili să depășească un populism ieftin”, a spus președintele PSD.

Grindeanu spune că trebuie „să vorbim deschis” despre măsurile în administrația locală.

„Cred că trebuie să vorbim deschis despre pachetul referitor la măsurile în administrație pe care Guvernul urmează să îl aprobe. Și sper că observați că folosesc termenul de măsuri și nu de reformă și am mai spus asta. Nu e nicio reformă și nici nu ar trebui să fie un titlu de glorie în a da oameni afară. Restructurările sunt absolut necesare acolo unde schemele au fost supraîncărcate, dar majoritatea dintre dumneavoastră deja ați luat măsurile despre care vorbeam mai devreme și ați făcut reducerile pe care le puteați face”.

Sute de primari din toată țara au venit, marți, la București ca să se întâlnească cu premierul și să îl convingă să nu adopte reforma administrației publice în forma actuală. Ilie Bolojan a ajuns la Palatul Parlamentului, unde are loc reuniunea Asociației Comunelor din România. Peste 1.300 de primării din ţară au intrat în grevă de avertisment, între orele 10:00 şi 12:00, salariaţii din administraţia locală fiind nemulţumiţi de măsurile anunţate de Guvernul Bolojan.  

Proiectul de lege pregătit de Guvern pentru reorganizarea administrației publice, atât locale cât și centrale, a aprins spiritele în rândul primarilor. Mai exact, după asumarea răspunderii pe actul normativ, edilii vor fi obligați să reducă personalul, inclusiv din rândul poliției locale.

Greva este organizată de către Sindicatul Naţional SCOR, este rezultatul unui vot intern în structurile noastre şi, cu lipsa câtorva voturi, de abţinere, e unanimitate în a se organiza. Prin urmare, acţiunea se desfăşoară în toate primăriile în care avem organizaţii sindicale, 1.370 de primării. Ne aşteptăm că vor fi acţiuni de solidaritate şi în primării care nu sunt afiliate în sindicatul nostru”, a precizat preşedintele SCOR.

Reforma administrației locale, mărul discordiei

Reforma stabilește că numărul maxim de posturi din fiecare unitate administrativ-teritorială va scădea cu 30%, însă fără ca măsura să ducă la desființarea a peste 20% dintre posturile ocupate în prezent. După intrarea în vigoare a legii, prefecții vor avea 20 de zile pentru a transmite fiecărei primării noua schemă de personal.

În plus, Guvernul a anunțat că primăriile nu vor mai primi bani de la bugetul central atunci când rămân fără fonduri, așa cum se întâmpla până acum. Dacă până în prezent administrațiile locale primeau 63% din cotele de TVA și din impozitul pe venit colectat de la cetățeni și firme, de acum sumele alocate vor fi mai mici. Explicația oficială: veniturile suplimentare obținute din majorarea taxelor locale ar trebui să rămână în comunități și să fie folosite pentru investiții.

Problema este că în multe localități oamenii nu achită noile taxe mărite, iar unii primari spun că au ajuns în situația de a lua în calcul oprirea apei și a curentului din lipsă de bani.

Grevă fără precedent în peste 1.300 de comune, împotriva măsurilor lui Bolojan. Sute de primari vin marți la București pentru a discuta cu premierul

UDMR vrea să-i ceară lui Bolojan să scadă taxele locale prin ordonanță de urgență: „Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime”

