11:07

Premierul Ilie Bolojan spune că nimeni nu este încântat de aceste măriri de taxe, dar „trebuie să le explicăm cetățenilor”. Prim-ministrul a declarat că spera ca pachetul administrației locale și centrale să fie adoptat săptămâna viitoare.

„Era o chestiune de respect din partea mea să particip azi la adunarea generală a asociației primarilor, având în vedere că am fost 3 mandate primar și un mandat președinte de CJ.

Vă asigur de respectul meu, știind cât de dificil să gestionezi problemele unei comunități cu resurse reduse. Nu va mai putea fi așa cum eram obișnuiți până acum.

Avem niște deficite foarte mari pe care guvernele noastre s-au angajat să le corecteze și pe care dacă ne dorim să rămânem în niște echilibre financiare, va trebui să le urmărim în anii următori. Capacitatea Guvernului de a crește transferurile către autoritățile locale e scăzută, indiferent cine va fi premier și ce coaliție va guverna în anii următori.

În România, majoritatea sumelor pe care le folosește administrația locală provin din transferuri de la bugetul de stat – circa 80%. În UE e circa 50%. Aproape jumătate din investițiile din țara asta se fac prin autoritățile locale, un procent dublu față de UE. Este o realitate că în media țărilor din UE veniturile din taxele locale acoperă cheltuielile cu salariile.

În România reprezintă un sfert din cheltuielile cu salariile. Una este situația în reședințele de județ și alta în comunele mici, unde lucrurile sunt problematice. Anul trecut și anul acesta vor fi niște ani determinanți pentru administrația publică locală.

Avem 2 posibilități: să dovedim că în actualele structuri putem fi mai performanți, mai eficienți sau dacă nu reușim acest lucru, e o problemă de timp până în 2028, când vor fi alegeri, se va ajunge la o reformă a administrației care va însemna reduceri de comune, comasări. Acest pachet pentru administrație pe care ar trebui ca cel mai târziu săptămâna viitoare să-l adoptăm, aduce niște lucruri foarte importante. Vă întărește mandatul pe care vi l-au acordat cetățenii: capacitatea de a planifica, de a genera politici publici. Schimbarea nu se poate face din București, ci prin fiecare din dumneavoastră.

Acest pachet conține și componente de reducere de personal, acolo unde personalul depășește limitele care vor fi stabilite. Consider că fiecare administrație din România, în forma în care sunt făcute normativele actuale, poate să funcționeze foarte bine. Acest pachet e important și sper să-l punem în practică cel mai târziu săptămâna viitoare. O componentă importantă sunt taxele locale. nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut, pentru că componenta de venituri din taxele locale e în România cam 0,55% din PIB, în timp ce în UE media este 1,8%. Niciun cetățean, nici eu, nici dumneavoastră nu suntem încântați că trebuie să plătim taxe în plus, dar trebuie să le explicăm cetățenilor. Această majorare a fost dublată și de eliminarea unor excepții. E adevărat că pentru anumite categorii creșterile au fost mai mari decât cele estimate”, spune premierul.