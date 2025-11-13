Prima pagină » Actualitate » Tudorel Toader mai PIERDE un proces deschis împotriva unei instituții de presă, dar mai are însă o șansă la Curtea de Apel

Tudorel Toader mai PIERDE un proces deschis împotriva unei instituții de presă, dar mai are însă o șansă la Curtea de Apel

13 nov. 2025, 12:08, Actualitate
Tudorel Toader mai PIERDE un proces deschis împotriva unei instituții de presă, dar mai are însă o șansă la Curtea de Apel
Tudorel Toader (FOTO: Alexandru Dobre / Mediafax Foto)

Fostul judecător constituțional Tudorel Toader a mai pierdut unul dintre procesele deschise împotriva unei instituții de presă. Dar războiul fostului rector al Universității „A.I. Cuza” cu un ziarist nu s-a încheiat însă, verdictul urmând să fie dat de Curtea de Apel. Tudorel Toader a apreciat ca denigratoare insinuarea că ar deține în proprietate 5 ha de teren în orașul Ștefănești, iar maginea și reputația sa ar fi trebuit spălate cu 2 milioane de lei, scrie Ziarul de Iași.

Tudorel Toader

În februarie 2023, Toader a chemat în fața instanței o publicație online și pe redactorul articolului insinuat, cerând despăgubiri de 2 milioane lei, retragerea unui articol considerat defăimător de pe pagina de internet și obligarea pârâților la publicarea hotărârii judecătorești în două numere consecutive ale trei cotidiene naționale. Vizat de acțiunea în instanță era un articol vechi de trei ani, intitulat „Cum a ajuns fostul ministru al Justiției Tudorel Toader moșier la Ștefănești”. Titlul era considerat de Toader ca denigrator. La fel, și unele afirmații făcute în articol, pe care Toader le-a apreciat ca insinuând că ar fi obținut în mod ilicit un teren în Ștefănești, că l-ar fi ajutat pe fiul fostului primar al localității să absolve facultatea la Iași ori că paznicul terenului ar fi fost plătit „la negru”.

Vezi aici numele publicației și află cum s-a apărat redactorul acesteia… 

