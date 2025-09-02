Turcescu, IRONII savuroase la adresa intelectualilor revoltați de reforma lui Bolojan: „Sunt clătitele spațiului public românesc”

Robert Turcescu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, gestul a sute de oameni de cultură din țară, în frunte cu Mircea Cărtărescu, care au trimis o scrisoare premierului Bolojan în care își exprimă revolta față de reformele impuse de acesta și ministrul Educației, Daniel David. Turcescu i-a ironizat pe „gladiatorii culturali” care iau parte la această acțiune, având în vedere că se revoltă împotriva celor pe care i-au susținut în campania prezidențială.

Robert Turcescu a declarat, referitor la intelectualii care au trimis o scrisoare de nemulțumire premierului Bolojan, pe care l-au susținut în primă fază, că „ei sunt clătitele spațiului public românesc”.

„Ei cred că dacă scriu patru texte pe Facebook, și-au făcut datoria față de țară”

„Intelectualul este frământat. Un intelectual care are certitudini nu e intelectual. Ăștia sunt clătitele spațiului public românesc: „Azi votați-l pe Nicușor” și când s-a încins… A dispărut dezbaterea dintre intelectuali, așa cum a dispărut și implicarea intelectualilor. Ei cred că dacă scriu patru texte pe Facebook în anul electoral și dacă îl învie pe Șora, ei cred că și-au făcut datoria față de țară”, a precizat Turcescu.

„S-au obișnuit ca după ce ridică ode, să primească o funcție”

„Toți ăștia s-au obișnuit ca după ce ridică ode, ca să nu zic că pupă în fund în perioada campaniei electorale, la final, când se trage linie, după o lună, două, trei și s-a instalat noua putere, să primească ceva, o funcție, un post de ambasador. Sunt foarte mâhniți: „noi, care ne-am pus obrazul în campanie. Am scris două texte pe Facebook, am mers la patru emisiuni”.

Oamenii sunt atât de supărați și în momentul ăsta iau distanță: „dacă acum ne sucim, poate ne sună măcar de data asta să ne împace”, a adăugat Robert Turcescu.