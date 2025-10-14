Turcescu: „Nicușor Dan este directorul civil al SRI. De asta nu numește pe nimeni”

„Nicușor Dan este directorul civil al SRI. De asta nu numește pe nimeni”, spune Robert Turcescu, invitat la emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Comentariul vine în contextul declarației lui Nicușor Dan, în care președintele afirmă că „SRI va avea un director civil. Într-una două luni o să vedem”. Vezi emisiunea integrală aici.

„Nu e director civil la SRI pentru că în momentul de față Nicușor Dan este directorul civil de la SRI. Când nu ai director civil la SRI, tu discuți direct cu militarul, ăla pus acolo să conducă SRI-ul din punct de vedere operațional. Ăla nu o să poată niciodată să îi spună președintelui „NU”. Daca președintele îi cere ceva, dacă are vreo idee, ăla execute ordinul, pentru că el este în directa comandă a președintelui. Dacă ar fi un șef civil, președintele ar fi nevoit să filtreze prin el”, spune jurnalistul.