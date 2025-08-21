Cetățeanul turc care a tras mai multe focuri de armă asupra unei terase din Centrul Vechi al Capitalei, în noaptea de miercuri spre joi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat de tentativă de omor calificat.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au început, miercuri, acțiunea penală față de bărbat de cetățenie turcă, în vârstă de 27 ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor calificat (cu premeditare), nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept și tulburare a ordinii și liniștii publice.

„În data de 13.08.2025, în jurul orei 04.30, inculpatul, înarmat cu un pistol din categoria armelor letale, deținut fără drept, s-a deplasat în zona unui local din Centrul vechi al mun. București. Din acea locație, autorul a urmărit doi agenți de pază ai localului și, în zona bulevardului I.C. Brătianu, a executat un foc de armă în direcția acestora, fără a-i nimeri, după care a fugit, abandonând arma într-un coș de gunoi din apropiere”, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Miercuri, în jurul orei 02.00, inculpatul, înarmat cu alt pistol letal, deținut fără drept, s-a întors la local și a tras șase focuri de armă către tavan și în direcția persoanelor aflate pe terasa localului, fără a răni pe cineva, apoi a părăsit locul, lăsând arma într-un coș de gunoi.

Miercuri, inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore. Apoi, joi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.