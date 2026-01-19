Prima pagină » Actualitate » Ultima modă în materie de Escape Room: Realitatea virtuală. „Poți să fii în spațiu, sub apă sau să lupți cu un „final boss”. Cât costă o oră de joc

Ultima modă în materie de Escape Room: Realitatea virtuală. „Poți să fii în spațiu, sub apă sau să lupți cu un „final boss”. Cât costă o oră de joc

19 ian. 2026, 15:46, Actualitate

Modul în care sunt gândite jocurile de tip escape room începe să fie schimbat de realitatea virtuală. Escape room-urile în realitate virtuală devin o extensie a conceptului clasic, însă nu un înlocuitor, relatează Mediafax.

„Până să vorbim despre diferențe, cred că putem vorbi despre asemănări. Escape room-urile clasice și cele în realitate virtuală au aceleași principii de joc: sunt colaborative, mai mulți oameni se află în același spațiu, interacționează cu obiecte și rezolvă provocări logice pentru a ieși dintr-o situație într-un timp limitat”, explică Mihai Ungureanu, partener Studio VR.

Totuși, pe lână asemănări, dierențele apar atunci când tehnologia permite scenarii care nu pot fi replicate în realitate. Mihai Ungureanu a explicat că, în ciuda faptului că interesul pentru escape room-uri este deja ridicat, realitatea virtuală vine cu o anumită doză de scepticism din partea publicului

„În VR poți să folosești mecanici de joc care nu pot exista într-un escape room clasic. Poți să fii în spațiu, sub apă sau să lupți cu un „final boss”. Îți oferă mult mai multă versatilitate din punct de vedere al decorurilor. Practic, îți pui ochelarii și intri într-o altă lume. Există o oarecare reticență. Oamenii cred că nu mai e același sentiment dacă nu pui mâna fizic pe obiecte. Sunt multe jocuri de VR escape room foarte bine făcute, unele comparabile cu escape room-urile reale, poate chiar mai bune, pentru că îți permit să rezolvi lucruri mai complexe, în decoruri mult mai elaborate”, adaugă el.

Cât trebuie să scoți din buzunar pentru a te bucura de o astfel de experiență

Costurile diferă în funcție de tipul de experiență aleasă. „Ca medie, prețurile se învârt în jurul a 100 de lei de persoană pentru o oră de joc”, precizează Mihai Ungureanu.

Pentru escape room-urile VR, tariful este de aproximativ 95 de lei de persoană, în timp ce alte experiențe, cum ar fi arenele de acțiune VR, ajung la 120 de lei de persoană pe oră.

De menționat că escape room-urile sunt gândite pentru echipe de 2 până la 6 jucători, similar celor clasice, în timp ce arenele VR pot găzdui grupuri mai mari, de până la 10–12 persoane. Escape room-urile în realitate virtuală devin astfel o extensie a conceptului clasic, însă nu un înlocuitor.

