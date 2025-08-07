Un tată și fiul său de 9 ani au murit electrocutați joi într-o piscină gonflabilă din Cârța, județul Sibiu. Cei doi sunt cetățeni germani. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la fața locului, cele două victime nu au răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarate decedate, transmite Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. „În cauză, se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului, într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă,” spune Isabela Brad, purtător de cuvânt al Poliției Sibiu.

Știrea inițială

Un bărbat de 43 de ani şi un copil de nouă ani sunt în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat, joi după-amiază, într-o piscină gonflabilă, în localitatea Cârţa din judeţul Sibiu. Echipaje ale ISU şi SAJ intervin pentru a-i resuscita pe cei doi, fiind solicitate două elicoptere SMURD în sprijin.