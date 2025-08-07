Un tată și fiul său de 9 ani au murit electrocutați joi într-o piscină gonflabilă din Cârța, județul Sibiu. Cei doi sunt cetățeni germani. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la fața locului, cele două victime nu au răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarate decedate, transmite Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. „În cauză, se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului, într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă,” spune Isabela Brad, purtător de cuvânt al Poliției Sibiu.
”Astăzi, prin apel 112, poliţiştii din cadrul IPJ Sibiu au fost sesizaţi despre faptul că în localitatea Cârţa, două persoane, un adult şi un copil, s-ar fi electrocutat în timp ce se aflau într-o piscină. Din primele cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că un bărbat de 43 de ani şi un minor de 9 ani, cetăţeni străini, s-ar fi aflat într-o piscină gonflabilă, iar din cauze care urmează a fi stabilite, s-ar fi electrocutat”, a transmis IPJ Sibiu.
”Din primele informaţii bărbatul în vârstă de aproximativ 40 de ani şi minorul în vârstă de aproximativ 9 ani s-au electrocutat la ieşirea dintr-o piscină gonflabilă. În aceste momente ambele victime sunt în curs de resuscitare. Echipajele medicale depun eforturi pentru a le salva viaţa”, a transmis ISU Sibiu.