Prima pagină » Actualitate » UPDATE. Un tată și fiul au murit electrocutați într-o piscină gonflabilă în Sibiu. Cei doi sunt cetățeni germani

Rene Pârșan
07 aug. 2025, 16:24, Actualitate
Sursa foto - ISU caracter ilustrativ

Un tată și fiul său de 9 ani au murit electrocutați joi într-o piscină gonflabilă din Cârța, județul Sibiu. Cei doi sunt cetățeni germani. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la fața locului, cele două victime nu au răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarate decedate, transmite Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu. 

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. „În cauză, se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului, într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă,” spune Isabela Brad, purtător de cuvânt al Poliției Sibiu.

Știrea inițială

Un bărbat de 43 de ani şi un copil de nouă ani sunt în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat, joi după-amiază, într-o piscină gonflabilă, în localitatea Cârţa din judeţul Sibiu. Echipaje ale ISU şi SAJ intervin pentru a-i resuscita pe cei doi, fiind solicitate două elicoptere SMURD în sprijin.

”Astăzi, prin apel 112, poliţiştii din cadrul IPJ Sibiu au fost sesizaţi despre faptul că în localitatea Cârţa, două persoane, un adult şi un copil, s-ar fi electrocutat în timp ce se aflau într-o piscină. Din primele cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că un bărbat de 43 de ani şi un minor de 9 ani, cetăţeni străini, s-ar fi aflat într-o piscină gonflabilă, iar din cauze care urmează a fi stabilite, s-ar fi electrocutat”, a transmis IPJ Sibiu.

ISU Sibiu a anunţat că intervine de urgenţă în localitatea Cârţa, pentru a acorda asistenţă medicală pentru două persoane aflate în stare de inconştienţă, în stop cardio-respirator. Acolo sunt mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de primă intervenţie şi una de stingere, precum şi două ambulanţe SAJ. De asemenea, intervin şi elicopterele SMURD Braşov şi Târgu Mureş.
”Din primele informaţii bărbatul în vârstă de aproximativ 40 de ani şi minorul în vârstă de aproximativ 9 ani s-au electrocutat la ieşirea dintr-o piscină gonflabilă. În aceste momente ambele victime sunt în curs de resuscitare. Echipajele medicale depun eforturi pentru a le salva viaţa”, a transmis ISU Sibiu.

