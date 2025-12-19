Prima pagină » Actualitate » Care este legătura între „punga cu pungi” și caracteristicile psihologice ale anumitor persoane. Explicațiile psihologilor

Care este legătura între „punga cu pungi” și caracteristicile psihologice ale anumitor persoane. Explicațiile psihologilor

Bianca Dogaru
19 dec. 2025, 13:20, Actualitate
Care este legătura între „punga cu pungi” și caracteristicile psihologice ale anumitor persoane. Explicațiile psihologilor

Păstrarea pungilor de plastic după fiecare vizită la supermarket este un obicei extrem de răspândit. Mulți oameni le adună în sertare sau în celebra „pungă cu pungi”, convinși că le vor refolosi. Deși pare un gest banal, psihologii spun că acest comportament poate oferi indicii clare despre personalitatea celui care îl practică, potrivit publicației El economista.

Sursa foto: Profimedia

Specialiștii explică faptul că, în cele mai multe cazuri, este vorba despre persoane foarte atente la cheltuieli, care evită risipa și simt nevoia de control asupra lucrurilor pe care le dețin. Pentru acestea, o pungă aruncată înseamnă o pierdere inutilă, chiar dacă valoarea ei este minimă.

În alte situații, păstrarea pungilor indică un atașament emoțional față de obiecte. Renunțarea la ele poate provoca disconfort sau anxietate, mai ales în cazul persoanelor care se tem că, la un moment dat, vor avea nevoie exact de acel obiect.

Există și o altă interpretare. Unii oameni păstrează pungile din dorința de a fi organizați și pregătiți, pentru a avea mereu la îndemână ceva practic. În schimb, atunci când numărul acestora scapă de sub control, comportamentul poate trăda lipsa de organizare și tendința de a amâna ordinea sau reciclarea.

Pungile reutilizabile, cea mai eficientă alternativă

Pentru a evita acumularea excesivă, experții recomandă reguli simple: stabilirea unui număr maxim de pungi păstrate, verificarea periodică a spațiului de depozitare și reutilizarea lor constantă. Cea mai eficientă soluție rămâne însă folosirea unei pungi reutilizabile, mai ales pentru cumpărăturile mici.

Deși pare un detaliu nesemnificativ, modul în care gestionăm astfel de obiecte spune multe despre relația noastră cu banii, ordinea și siguranța personală.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Concubina influencerului lui Călin Georgescu, reținută pentru lovire și alte violențe. Victima este amanta bărbatului
13:41
Concubina influencerului lui Călin Georgescu, reținută pentru lovire și alte violențe. Victima este amanta bărbatului
ULTIMA ORĂ Ministrul Diana Buzoianu anunţă că marcarea lemnului de tăiat, din păduri, nu se mai face cu ciocanul: „Reprezintă un sistem arhaic”
13:39
Ministrul Diana Buzoianu anunţă că marcarea lemnului de tăiat, din păduri, nu se mai face cu ciocanul: „Reprezintă un sistem arhaic”
ULTIMA ORĂ USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie
13:24
USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie
METEO Nici n-a venit bine „iarna secolului” că s-a și dus. Vremea caldă a luat meteorologii prin surprindere
12:49
Nici n-a venit bine „iarna secolului” că s-a și dus. Vremea caldă a luat meteorologii prin surprindere
ACTUALITATE Cuplul britanic Katie și Alan Donegan, pensionari milionari la 4o de ani. Care este rețeta succesului
12:49
Cuplul britanic Katie și Alan Donegan, pensionari milionari la 4o de ani. Care este rețeta succesului
GALERIE FOTO Care este programul Catedralei Naționale de sărbători. Când pot vizita credincioșii lăcașul de cult
12:42
Care este programul Catedralei Naționale de sărbători. Când pot vizita credincioșii lăcașul de cult
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti la pompă pentru benzină și motorină începând cu 1 ianuarie
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Ce se întâmplă doctore
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Karen Wetterhahn și misterul genetic al otrăvirii cu mercur
SPORT Daniel Pancu anunță schimbări în lotul celor de la CFR Cluj. „Sunt jucători care ar trebui să plece”. Ce transferuri vrea
13:26
Daniel Pancu anunță schimbări în lotul celor de la CFR Cluj. „Sunt jucători care ar trebui să plece”. Ce transferuri vrea
EXTERNE Noi proteste în Bulgaria. Sub presiunea străzii, Parlamentul de la Sofia a retras și al doilea proiect de buget pentru 2026
13:05
Noi proteste în Bulgaria. Sub presiunea străzii, Parlamentul de la Sofia a retras și al doilea proiect de buget pentru 2026
FLASH NEWS Decizia lui Bolojan care generează noi tensiuni în coaliție: diminuarea numărului de parlamentari. „Nu există o înţelegere pe tema asta”
12:40
Decizia lui Bolojan care generează noi tensiuni în coaliție: diminuarea numărului de parlamentari. „Nu există o înţelegere pe tema asta”
SPORT Ancuța Bodnar va PETRECE Revelionul la o cabană din Bucovina. „Cred că va fi o petrecere pe cinste”
12:24
Ancuța Bodnar va PETRECE Revelionul la o cabană din Bucovina. „Cred că va fi o petrecere pe cinste”
Un medic din Buzău a fost arestat la domiciliu, după ce a fost prins în flagrant când lua mită de la ruda unei persoane pe care urma să o opereze
12:23
Un medic din Buzău a fost arestat la domiciliu, după ce a fost prins în flagrant când lua mită de la ruda unei persoane pe care urma să o opereze
ULTIMA ORĂ Webuild avansează pe Lot 3- A1. Cristian Pistol: „Progrese vizibile. La finalul anului estimăm că va ajunge utilajul de forare”
12:19
Webuild avansează pe Lot 3- A1. Cristian Pistol: „Progrese vizibile. La finalul anului estimăm că va ajunge utilajul de forare”

Cele mai noi